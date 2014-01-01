Как рассказал " Индустриалке " начальник Службы автомобильных дорог в Запорожской области Геннадий Тимченко, в ходе второго этапа подрядчики надвинули конструкцию на длину 72 метра. Первую часть этой сложной работы они выполнили 16 февраля, сделав надвижку на 24 метра.Всего седьмой этап работ на Сооружении №4 строительства мостовых переходов через Днепр включал в себя надвижку верховой ветви на длину 96 метров.Фото: сайт Службы автодорог в Запорожской области (так выглядела конструкция 13 марта)