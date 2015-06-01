В Каменке-Днепровской мужчину избили до смерти.
Ранним утром на улице нашли человека, на теле которого были многочисленные побои.
К сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Медики констатировали смерть мужчины, сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье возле железной дороги обнаружили тело.
Читайте также: В Запорожье пьяный мужчина выпал из окна.
Ранним утром на улице нашли человека, на теле которого были многочисленные побои.
К сожалению, спасти пострадавшего не удалось. Медики констатировали смерть мужчины, сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье возле железной дороги обнаружили тело.
Читайте также: В Запорожье пьяный мужчина выпал из окна.
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