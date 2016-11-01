Внимание патрульных, во время объезда территории привлек парень, который начал странно себя вести, едва заметив их автомобиль.
Когда правоохранители подошли к молодому человеку и попытались с ним заговорить, он отвечал неохотно и всеми силами старался избежать общения.
Проверив парня по базе данных, выяснилось, что 24-летний запорожец находится в розыске за то, что он своевольно ушел из воинской части или другого места прохождения военной службы.
Задержанного доставили в Заводское отделение полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье задержали дезертира
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Когда правоохранители подошли к молодому человеку и попытались с ним заговорить, он отвечал неохотно и всеми силами старался избежать общения.
Проверив парня по базе данных, выяснилось, что 24-летний запорожец находится в розыске за то, что он своевольно ушел из воинской части или другого места прохождения военной службы.
Задержанного доставили в Заводское отделение полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье задержали дезертира
Читайте также: В Запорожье женщина нашла своего пропавшего сына
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