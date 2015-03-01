17 марта в кофейне "Библиотека" состоится кулинарный конкурс "Мое вкусное кино".
Так как он пройдет в рамках Дней Франкофонии, участники конкурса будут презентовать французские блюда на французском языке.
Об этом "Индустриалке" сообщила одна из организаторов Дней Франкофонии, директор городской общественной организации "Французский культурный центр "Alliance Francaise" Людмила Богдановская. Она также рассказала, что такой конкурс уже проводили и раньше. Например, в прошлый раз принимали участие пятнадцать человек, а было и до шестидесяти участников. В этом году на конкурс удалось пригласить настоящего шеф-повара из Франции Гийома Поре.
На вопрос "Индустриалки", какие блюда являются визитной карточкой кухни Франции и что надо попробовать в этой стране, Людмила Богдановская отвечает:
- Во Франции нужно обязательно попробовать луковый суп, бургундских улиток и устриц.
- Готовят ли участники конкурса улиток и устриц?
- Нет, ведь в Запорожье их не купишь.
- А какое блюдо чаще всего презентуют?
- Луковый суп, много сладостей. Хотя сладкое, в отличие от нас, французы особо не едят. Кстати, все наши десерты в три раза слаще, чем французские.
- Готовили ли для конкурса лягушачьи лапки?
- Ну не едят французы каждый день лягушачьи лапки, у них это блюдо не распространено. А есть французы, которые ни разу не пробовали лягушачьих лапок.
...Участники конкурса уже определены, а прийти посмотреть на кулинарное состязание во французском стиле и продегустировать блюда может любой желающий, кто знает французский язык. Ведь в этот вечер в кафе "Библиотека" будут общаться только на этом языке.
Начало в 18.00. Справки по телефону 212-77-97 ("Alliance Francaise", с 14.00 до 21.00).
Фото Андри Прияди (Индонезия)
Так как он пройдет в рамках Дней Франкофонии, участники конкурса будут презентовать французские блюда на французском языке.
Об этом "Индустриалке" сообщила одна из организаторов Дней Франкофонии, директор городской общественной организации "Французский культурный центр "Alliance Francaise" Людмила Богдановская. Она также рассказала, что такой конкурс уже проводили и раньше. Например, в прошлый раз принимали участие пятнадцать человек, а было и до шестидесяти участников. В этом году на конкурс удалось пригласить настоящего шеф-повара из Франции Гийома Поре.
На вопрос "Индустриалки", какие блюда являются визитной карточкой кухни Франции и что надо попробовать в этой стране, Людмила Богдановская отвечает:
- Во Франции нужно обязательно попробовать луковый суп, бургундских улиток и устриц.
- Готовят ли участники конкурса улиток и устриц?
- Нет, ведь в Запорожье их не купишь.
- А какое блюдо чаще всего презентуют?
- Луковый суп, много сладостей. Хотя сладкое, в отличие от нас, французы особо не едят. Кстати, все наши десерты в три раза слаще, чем французские.
- Готовили ли для конкурса лягушачьи лапки?
- Ну не едят французы каждый день лягушачьи лапки, у них это блюдо не распространено. А есть французы, которые ни разу не пробовали лягушачьих лапок.
...Участники конкурса уже определены, а прийти посмотреть на кулинарное состязание во французском стиле и продегустировать блюда может любой желающий, кто знает французский язык. Ведь в этот вечер в кафе "Библиотека" будут общаться только на этом языке.
Начало в 18.00. Справки по телефону 212-77-97 ("Alliance Francaise", с 14.00 до 21.00).
Фото Андри Прияди (Индонезия)
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