Сотрудники патрульной полиции Запорожья оставили беспечному запорожцу забавное письмо на его машине.
Мужчина забыл закрыть окно своего авто. А когда пришел к машине утром, увидел такую записку от инспекторов, которые стерегли его имущество:
В пресс-службе патрульной полиции Запорожья "Индустриалке" сообщили, что автора письма пока не нашли. Кроме того, правоохранители могли "пробить" владельца машины по базе и разыскать водителя, поэтому в том, что письмо написал именно инспектор, есть сомнения.
Фото: Тамара Сахно
Мужчина забыл закрыть окно своего авто. А когда пришел к машине утром, увидел такую записку от инспекторов, которые стерегли его имущество:
В пресс-службе патрульной полиции Запорожья "Индустриалке" сообщили, что автора письма пока не нашли. Кроме того, правоохранители могли "пробить" владельца машины по базе и разыскать водителя, поэтому в том, что письмо написал именно инспектор, есть сомнения.
Фото: Тамара Сахно
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