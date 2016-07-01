Мужчина забыл закрыть окно своего авто. А когда пришел к машине утром, увидел такую записку от инспекторов, которые стерегли его имущество:В пресс-службе патрульной полиции Запорожья "Индустриалке" сообщили, что автора письма пока не нашли. Кроме того, правоохранители могли "пробить" владельца машины по базе и разыскать водителя, поэтому в том, что письмо написал именно инспектор, есть сомнения.Фото: Тамара Сахно