В торжестве приняли участие родные и побратимы погибшего 38-летнего добровольца полка " Азов " , представители районной и городской власти, общественности. Его память почтили минутой молчания.Сергей Бурлака ушел на фронт в 2015 году После того как батальон "Азов" вошел в состав Нацгвардии, солдат стал стрелком третьего отделения первого взвода спецназначения десантно-штурмовой роты воинской части 3057, которая дислоцируется в Мариуполе. 25 марта 2016 года воина не стало.Как рассказывали его побратимы, Француз служил разведчиком. В ночь с 24 на 25 марта группа прикрытия разведчиков, в составе которой был Сергей, вышла забирать сбитый противником беспилотник, который упал в районе села Павлополь Донецкой области.Наш земляк вместе с товарищем двигался впереди группы. В какой-то момент прогремел взрыв - Француз подорвался на мине. От полученных ранений боец скончался на месте.Прощание с Французом в родной для него Васильевке состоялось 1 апреля. А 21 мая Сергей Бурлака был посмертно награжден орденом "За мужество" третьей степени. Вечная память...Фото: сайт Васильевской РГА и из Интернета