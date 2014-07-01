В этом году новый футбольный сезон на запорожском центральном стадионе "Славутич Арена" стартовал рано. Его открыл матч "Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск), который прошел 25 февраля.
Не первый год луганчане принимают матчи на запорожской арене как хозяева, поскольку после начала АТО футбольный клуб переехал с оккупированной территории и базируется в нашем городе.
Как рассказал "Индустриалке" директор коммунального предприятия "Центральный стадион" ("Славутич Арена") Максим Лупашко, открытию сезона готовились всеми силами — с помощью городских коммунальных служб из стадиона вывезли около ста машин снега.
- Все оценили подготовку — игру транслировали по телевидению. Очень хвалили поле, хвалили стадион. Несмотря на то, что "Заря" проиграла, стадион готов был по погодным условиям на 5 баллов, - отметил Максим Лупашко.
Следующая игра, которую примет стадион, пока не известна. После окончания первого круга чемпионата Украины по футболу пройдет жеребьевка, во время которой команды разделятся на две подгруппы: 1-6 место и 6-12.
- ФК "Заря" попадает в первую подгруппу, поскольку сейчас занимает третье место. То есть будут у нас еще игры и с "Шахтером" и с "Динамо". 1 апреля начинается так называемый второй круг, жеребьевка будет на следующей неделе — мы узнаем расписание. Нам еще предстоит увидеть лучшие команды, которые сюда приедут, - отметил директор КП "Центральный стадион".
К играм стадион уже готов — поле подсеяли, подогрев уже отключили — участки накрываются агротканью, чтобы трава быстрее прорастала.
Первый мачт сезона на запорожском стадионе прошел спокойно. А вот в прошлом году не обошлось без инцидентов с фанатами. Так, на матче "Днепр" - "Заря" в порыве эмоций ультрасы днепровцев растращили фан-сектор: запускали файеры, ломали кресла. По словам Максима Лупашко, стадион чинил все поломки собственными силами, но компенсировала команда, за которую болели виновники беспорядков.
- Тогда болельщики ФК "Днепр" в третьем секторе поломали кресла. Мы их идентифицировали, составили акт. Директор матча подтвердил, офицер безопасности. Мы выставили иск "Заре" - он регресс на "Днепр", и нам возместили стоимость, - пояснил он.
Максим Лупашко отметил, что городской команды как таковой в Запорожье нет — она играет во второй лиге. На стадионе играет только "Заря" (Луганск), у которой болельщиков совсем мало - практически нет. Поэтому приходят на матчи в основном болельщики команд-соперников. Когда играет "Заря", собирается не больше тысячи человек.
- У нас стадион всегда отличался высоким уровнем подготовки. Принимаем пассивные меры безопасности, активные, проводим работу с болельщиками, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. У нас все нормально, и, думаю, будет еще лучше, - резюмировал он.
Как писала "Индустриалка", запорожские артиллеристы приехали из зоны АТО болеть за ФК "Днепр".
Читайте также: В Запорожье появится музей истории футбола
Фото Александра Прилепы
Не первый год луганчане принимают матчи на запорожской арене как хозяева, поскольку после начала АТО футбольный клуб переехал с оккупированной территории и базируется в нашем городе.
Как рассказал "Индустриалке" директор коммунального предприятия "Центральный стадион" ("Славутич Арена") Максим Лупашко, открытию сезона готовились всеми силами — с помощью городских коммунальных служб из стадиона вывезли около ста машин снега.
- Все оценили подготовку — игру транслировали по телевидению. Очень хвалили поле, хвалили стадион. Несмотря на то, что "Заря" проиграла, стадион готов был по погодным условиям на 5 баллов, - отметил Максим Лупашко.
Следующая игра, которую примет стадион, пока не известна. После окончания первого круга чемпионата Украины по футболу пройдет жеребьевка, во время которой команды разделятся на две подгруппы: 1-6 место и 6-12.
- ФК "Заря" попадает в первую подгруппу, поскольку сейчас занимает третье место. То есть будут у нас еще игры и с "Шахтером" и с "Динамо". 1 апреля начинается так называемый второй круг, жеребьевка будет на следующей неделе — мы узнаем расписание. Нам еще предстоит увидеть лучшие команды, которые сюда приедут, - отметил директор КП "Центральный стадион".
К играм стадион уже готов — поле подсеяли, подогрев уже отключили — участки накрываются агротканью, чтобы трава быстрее прорастала.
Первый мачт сезона на запорожском стадионе прошел спокойно. А вот в прошлом году не обошлось без инцидентов с фанатами. Так, на матче "Днепр" - "Заря" в порыве эмоций ультрасы днепровцев растращили фан-сектор: запускали файеры, ломали кресла. По словам Максима Лупашко, стадион чинил все поломки собственными силами, но компенсировала команда, за которую болели виновники беспорядков.
- Тогда болельщики ФК "Днепр" в третьем секторе поломали кресла. Мы их идентифицировали, составили акт. Директор матча подтвердил, офицер безопасности. Мы выставили иск "Заре" - он регресс на "Днепр", и нам возместили стоимость, - пояснил он.
Максим Лупашко отметил, что городской команды как таковой в Запорожье нет — она играет во второй лиге. На стадионе играет только "Заря" (Луганск), у которой болельщиков совсем мало - практически нет. Поэтому приходят на матчи в основном болельщики команд-соперников. Когда играет "Заря", собирается не больше тысячи человек.
- У нас стадион всегда отличался высоким уровнем подготовки. Принимаем пассивные меры безопасности, активные, проводим работу с болельщиками, чтобы не допускать конфликтных ситуаций. У нас все нормально, и, думаю, будет еще лучше, - резюмировал он.
Как писала "Индустриалка", запорожские артиллеристы приехали из зоны АТО болеть за ФК "Днепр".
Читайте также: В Запорожье появится музей истории футбола
Фото Александра Прилепы
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