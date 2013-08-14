С приходом весны запорожцев просят беречь природу, не забывая тушить после себя костры, и не выбрасывать окурки на землю во время отдыха.
За прошедшие сутки запорожские пожарные 12 раз выезжали на тушение возгораний на открытых территориях на площади 1,63 га.
Наибольший ущерб природе нанес пожар в Розовском районе Запорожской области, сгорело 0,8 га травы.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, с огнем боролись 52 пожарных с привлечением 13 единиц спецтехники.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на пожаре пострадали мама и 6 детей.
Читайте также: В Запорожье угнали "Мерседес".
За прошедшие сутки запорожские пожарные 12 раз выезжали на тушение возгораний на открытых территориях на площади 1,63 га.
Наибольший ущерб природе нанес пожар в Розовском районе Запорожской области, сгорело 0,8 га травы.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, с огнем боролись 52 пожарных с привлечением 13 единиц спецтехники.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на пожаре пострадали мама и 6 детей.
Читайте также: В Запорожье угнали "Мерседес".
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