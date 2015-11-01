Два гранатомета РПГ-26, две гранаты Ф1, 400 гр тротила и 34 патрона калибра 5,45мм к автомату Калашникова обнаружили в поселке Бельмакского района, который непосредственно граничит с зоной проведения АТО, сотрудники УСБУ совместно с полицией.
Тайник с оружием и боеприпасами был обустроен в разрушенном заброшенном доме.
Уголовное производство открыто по ст. 263 УК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс - центр УСБУ в Запорожской области.
По информации отдела коммуникации полиции Запорожской области, изъятое оружие направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Кто и с какой целью хранил упомянутый арсенал, установит досудебное расследование, начатое по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Тайник с оружием и боеприпасами был обустроен в разрушенном заброшенном доме.
Уголовное производство открыто по ст. 263 УК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс - центр УСБУ в Запорожской области.
По информации отдела коммуникации полиции Запорожской области, изъятое оружие направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Кто и с какой целью хранил упомянутый арсенал, установит досудебное расследование, начатое по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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