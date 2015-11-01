Тайник с оружием и боеприпасами был обустроен в разрушенном заброшенном доме.Уголовное производство открыто по ст. 263 УК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс - центр УСБУ в Запорожской области.По информации отдела коммуникации полиции Запорожской области, изъятое оружие направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.Кто и с какой целью хранил упомянутый арсенал, установит досудебное расследование, начатое по признакам ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.