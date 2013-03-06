Частное предприятие взяло в аренду почти два гектара земли, но и не думало за нее платить — и тут за дело взялась прокуратура
Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Запорожской местной прокуратуры №1 относительно расторжения договора аренды земли и возвращения государству земельного участка стоимостью 29 миллионов гривен.
Прокуроры выяснили, что земельным участком площадью 1,74 гектара, который расположен в областном центре, продолжало пользоваться одно из частных предприятий, несмотря на то, что срок аренды закончился, а продлевать его арендаторы и не думали.
Поскольку предприятие не продлило срок аренды и не вернуло участок арендодателю, то чтобы защитить интересы государства, Запорожская местная прокуратура №1 подала иск в суд.
В результате — суд подтвердил законность требований прокуратуры. Частное предприятие обязано возвратить территориальной громаде земельный участок площадью 1,74 гектара стоимостью 29 миллионов гривен, сообщает прокуратура Запорожской области.
Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Запорожской местной прокуратуры №1 относительно расторжения договора аренды земли и возвращения государству земельного участка стоимостью 29 миллионов гривен.
Прокуроры выяснили, что земельным участком площадью 1,74 гектара, который расположен в областном центре, продолжало пользоваться одно из частных предприятий, несмотря на то, что срок аренды закончился, а продлевать его арендаторы и не думали.
Поскольку предприятие не продлило срок аренды и не вернуло участок арендодателю, то чтобы защитить интересы государства, Запорожская местная прокуратура №1 подала иск в суд.
В результате — суд подтвердил законность требований прокуратуры. Частное предприятие обязано возвратить территориальной громаде земельный участок площадью 1,74 гектара стоимостью 29 миллионов гривен, сообщает прокуратура Запорожской области.
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