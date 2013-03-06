Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Запорожской местной прокуратуры №1 относительно расторжения договора аренды земли и возвращения государству земельного участка стоимостью 29 миллионов гривен.Прокуроры выяснили, что земельным участком площадью 1,74 гектара, который расположен в областном центре, продолжало пользоваться одно из частных предприятий, несмотря на то, что срок аренды закончился, а продлевать его арендаторы и не думали.Поскольку предприятие не продлило срок аренды и не вернуло участок арендодателю, то чтобы защитить интересы государства, Запорожская местная прокуратура №1 подала иск в суд.В результате — суд подтвердил законность требований прокуратуры. Частное предприятие обязано возвратить территориальной громаде земельный участок площадью 1,74 гектара стоимостью 29 миллионов гривен, сообщает прокуратура Запорожской области.