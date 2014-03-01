Мероприятие пройд е т на базе Запорожской детской музыкальной школы №8 (ул. Парамонова,10-а).Цель конкурса – поиск и поддержка талантливых детей, популяризация лучших произведений мировых композиторов-классиков, современных авторов, украинской музыки.В этом году в творческом соревновании примут участие 14 юных виолончелистов возрастом от 7 до 17 лет.Виолончель и контрабас - это уникальные музыкальные инструменты, которые когда-то выбирали для себя короли. Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство владения этими "королевскими" инструментами.Оценивать выступления будет профессиональное жюри, в составе которого ведущие преподаватели Запорожья и Харькова.Все участники и победители конкурса будут отмечены дипломами и памятными подарками департамента культуры и туризма городского совета.Приглашаются все почитатели музыкального искусства, сообщает сайт мэрии.