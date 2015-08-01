На учебном полигоне воинской части 3029 Нацгвардии Украины прошли боевые стрельбы для определения лучших стрелков. Соревнования проходили из трех видов оружия: пистолета Макарова, снайперской винтовки Драгунова и автомата Калашникова складного.
В ходе еженедельных выездов на боевые стрельбы были отобраны лучшие бойцы, которые соревновались между собой, для создания сборной команды. В соревнованиях принимали участие офицеры штаба, командование подразделений, военнослужащие контрактной и срочной службы.
"Сьогодні увесь полігон пройнявся чемпіонським азартом та атмосферою змагань, – отметил солдат Дмитрий Гурмаза. – Бійці отримали змогу позмагатись з тими, хто їх навчав. Це дуже захоплює!".
Почти весь день мишени превращались в решето — это бойцы демонстрировали свое мастерство. В результате были определены самые точные стрелки из каждого вида оружия и награждены переходящим кубком.
В дальнейшем лучшие снайперы будут отстаивать честь воинской части в составе сборной команды.
Автор - Анатолий Гололобов
В ходе еженедельных выездов на боевые стрельбы были отобраны лучшие бойцы, которые соревновались между собой, для создания сборной команды. В соревнованиях принимали участие офицеры штаба, командование подразделений, военнослужащие контрактной и срочной службы.
"Сьогодні увесь полігон пройнявся чемпіонським азартом та атмосферою змагань, – отметил солдат Дмитрий Гурмаза. – Бійці отримали змогу позмагатись з тими, хто їх навчав. Це дуже захоплює!".
Почти весь день мишени превращались в решето — это бойцы демонстрировали свое мастерство. В результате были определены самые точные стрелки из каждого вида оружия и награждены переходящим кубком.
В дальнейшем лучшие снайперы будут отстаивать честь воинской части в составе сборной команды.
Автор - Анатолий Гололобов
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