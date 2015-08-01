В ходе еженедельных выездов на боевые стрельбы были отобраны лучшие бойцы, которые соревновались между собой, для создания сборной команды. В соревнованиях принимали участие офицеры штаба, командование подразделений, военнослужащие контрактной и срочной службы." Сьогодні увесь полігон пройнявся чемпіонським азартом та атмосферою змагань, – отметил солдат Дмитрий Гурмаза. – Бійці отримали змогу позмагатись з тими, хто їх навчав. Це дуже захоплює! " .Почти весь день мишени превращались в решето — это бойцы демонстрировали свое мастерство. В результате были определены самые точные стрелки из каждого вида оружия и награждены переходящим кубком.В дальнейшем лучшие снайперы будут отстаивать честь воинской части в составе сборной команды.Автор - Анатолий Гололобов