О том, что в магазине совершено разбойное нападение, сегодня около 11:45 в Бердянский отдел полиции сообщил 21-летний житель Успеновки.На место происшествия немедленно была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.В ходе расследования выяснилось, что в магазин зашел мало знакомый продавцу покупатель - житель села. Угрожая похожим на пистолет предметом он требовал продукты питания. Напуганная женщина отдала то, что хотел злоумышленник. После его ухода продавец сразу позвонила в полицию.Правоохранители быстро установили личность и задержали злоумышленника - им оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1966 года рождения. Ссейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Предмет, похожий на пистолет под патрон " Флобера " , был без патронов. Его изъяли и направили на исследование в Запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистический центр МВД Украины.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области