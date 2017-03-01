До семи лет лишения свободы грозит жителю села Успеновка Бердянского района, который подозревается в разбойном нападении на местный магазин.
О том, что в магазине совершено разбойное нападение, сегодня около 11:45 в Бердянский отдел полиции сообщил 21-летний житель Успеновки.
На место происшествия немедленно была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
В ходе расследования выяснилось, что в магазин зашел мало знакомый продавцу покупатель - житель села. Угрожая похожим на пистолет предметом он требовал продукты питания. Напуганная женщина отдала то, что хотел злоумышленник. После его ухода продавец сразу позвонила в полицию.
Правоохранители быстро установили личность и задержали злоумышленника - им оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1966 года рождения. Ссейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Предмет, похожий на пистолет под патрон "Флобера", был без патронов. Его изъяли и направили на исследование в Запорожский научно-исследовательского экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области
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