На областном сборном пункте сегодня было многолюдно — здесь состоялась торжественная отправка военнообязанных оперативного резерва 1-й очереди и кандидатов в контрактники.
Как рассказал "Индустриалке" временно исполняющий обязанности заместителя областного военного комиссара по работе с личным составом капитан Владислав Чумак, 47 жителей нашего края для прохождения учебных сборов резервистов в составе боевых бригад (полков) убыли в 28-ю бригаду, которая дислоцируется в Одесской области.
В этом году это уже третья отправка военнообязанных на ежегодные сборы. Первая была в январе, предыдущая состоялась 9 марта - 46 резервистов отправились в учебный центр Вооруженных Сил Украины, который находится в Виннице.
Цель учебных сборов – повысить квалификацию и уровень практических навыков находящихся в оперативном резерве первой очереди мужчин. Большинство из резервистов были мобилизованы в 2014-2015 годах, проходили службу в зоне проведения антитеррористической операции.
– На сборах они ознакомятся с новой техникой, подтянут свои знания, и после такой учебы будут готовы, при необходимости, снова отправиться в зону АТО, - уточнил Владислав Чумак.
Резервисты пробудут на сборах 30 дней – первые 15 будет проходить теоретическая подготовка, а следующие 15 дней – боевое слаживание.
Нахождение на сборах всем резервистам будет оплачено: официально трудоустроенные получат отплату за счет работодателя, а те, кто не работает - выплату в размере минимальной заработной платы от государства.
А в учебные центры Вооруженных Сил — в Полтаву, Старычи, Десну - сегодня отправилось около ста кандидатов на контактную службу, среди которых шесть представительниц прекрасной половины человечества. Отправки желающих подписать контракт с ВСУ проходят дважды в месяц, следующая состоится в конце марта.
По информации Владислава Чумака, с начала года контракт на службу в Вооруженных Силах Украины заключили 290 жителей Запорожья и области.
Фото: Александр Прилепа
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