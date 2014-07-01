Завтра, 15 марта, в Запорожье пройдет тренинг в рамках конкурса социальных проектов "Мы - это город".
Напомним, конкурс уже пятый год подряд инициирует ПАО "Запорожсталь". Благодаря этому в нашем городе уже реализовали почти сотню социальных проектов на общую сумму 6 млн грн. В этом году общий бюджет конкурса составляет 3 млн грн.
Чтобы участники конкурса смогли правильно подготовить заявки и имели больше шансов реализовать успешные проекты, на базе проекта-победителя конкурса "Мы - это город" 2015 "ВУЛИК - Вуличний Університет Лицарів Культури" пройдет тренинг по вопросам участия в конкурсе. В тренинге примет участие член экспертного совета конкурса "Мы - это город" Игорь Гармаш.
Всех желающих ждут по адресу: пр. Соборный, 142 (АРТ-Простор). Начало в 18.00.
Напомним, конкурс уже пятый год подряд инициирует ПАО "Запорожсталь". Благодаря этому в нашем городе уже реализовали почти сотню социальных проектов на общую сумму 6 млн грн. В этом году общий бюджет конкурса составляет 3 млн грн.
Чтобы участники конкурса смогли правильно подготовить заявки и имели больше шансов реализовать успешные проекты, на базе проекта-победителя конкурса "Мы - это город" 2015 "ВУЛИК - Вуличний Університет Лицарів Культури" пройдет тренинг по вопросам участия в конкурсе. В тренинге примет участие член экспертного совета конкурса "Мы - это город" Игорь Гармаш.
Всех желающих ждут по адресу: пр. Соборный, 142 (АРТ-Простор). Начало в 18.00.
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