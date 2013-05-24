Не случайным является открытие выставки именно сегодня, в День украинского добровольца. Этот совсем новый для нашей страны праздник. Однако он имеет глубокий смысл.Самоотверженные ребята-добровольцы стали основой новой украинской армии. Они же первыми бросались в бой, принимая главные удары врага. Это люди разных профессий, которых объединило главное чувство — огромная любовь к Украине, за которою они готовы были и жизни отдать.В зале, где находится экспозиция " АТО — війна за незалежність " , разместились экспонаты новой выставки — вещи, предоставленные бойцами добровольческих батальонов " Азов " , " Донбасс " , " Карпатська Січ " , " Волинь " и т.д.Как рассказал директор краеведческого музея Михаил Мордовской, экспозиция была открыта в 2015 году, после чего постоянно дополняется новыми экспонатами.- В основному це особисті речі, військова амуніція, шеврони, прапори, фотографії, зброя, залишки зброї, тобто все, чим люди користувалися на війні, - отметил он. - Ми прагнемо, щоб будь-яка експозиція, яка відкривається у нас в музеї, повинна викликати емоції. Зал ми намагалися зробити не пафосним, а щоб розповідав про війну, як вона є. Щоб показував і звитягу наших хлопців, героїчні моменти, і показував трагічні.По словам Михаила Мордовского, некоторые из вещей бойцы передали музею на постоянное хранение. Остальные же экспонаты через несколько недель передадут владельцам, поскольку они дороги для них как память.Михаил с позывным " Борода " служил в полку " Азов " . Пришел в подразделение с запорожской " Самообороны " - после жесткого обстрела боевиками Восточного микрорайона Мариуполя. В настоящее время он демобилизовался, однако активно принимает участие в работе гражданского корпуса " Азова " , а также волонтерит и помогает своим побратимам.- Азовців колишніх не буває, - говорит Михаил. - Я вважаю, що День українського добровольця буде називатися святом, коли ми будемо відзначати його разом з перемогою. Коли Україна остаточно стане вільною, коли скінчиться останній постріл.