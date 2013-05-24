В Запорожском областном краеведческом музее сегодня открылась выставка, посвященная украинским добровольцам, которые стали на защиту нашей страны в 2014 году.
Не случайным является открытие выставки именно сегодня, в День украинского добровольца. Этот совсем новый для нашей страны праздник. Однако он имеет глубокий смысл.
Самоотверженные ребята-добровольцы стали основой новой украинской армии. Они же первыми бросались в бой, принимая главные удары врага. Это люди разных профессий, которых объединило главное чувство — огромная любовь к Украине, за которою они готовы были и жизни отдать.
В зале, где находится экспозиция "АТО — війна за незалежність", разместились экспонаты новой выставки — вещи, предоставленные бойцами добровольческих батальонов "Азов", "Донбасс", "Карпатська Січ", "Волинь" и т.д.
Как рассказал директор краеведческого музея Михаил Мордовской, экспозиция была открыта в 2015 году, после чего постоянно дополняется новыми экспонатами.
- В основному це особисті речі, військова амуніція, шеврони, прапори, фотографії, зброя, залишки зброї, тобто все, чим люди користувалися на війні, - отметил он. - Ми прагнемо, щоб будь-яка експозиція, яка відкривається у нас в музеї, повинна викликати емоції. Зал ми намагалися зробити не пафосним, а щоб розповідав про війну, як вона є. Щоб показував і звитягу наших хлопців, героїчні моменти, і показував трагічні.
По словам Михаила Мордовского, некоторые из вещей бойцы передали музею на постоянное хранение. Остальные же экспонаты через несколько недель передадут владельцам, поскольку они дороги для них как память.
Михаил с позывным "Борода" служил в полку "Азов". Пришел в подразделение с запорожской "Самообороны" - после жесткого обстрела боевиками Восточного микрорайона Мариуполя. В настоящее время он демобилизовался, однако активно принимает участие в работе гражданского корпуса "Азова", а также волонтерит и помогает своим побратимам.
- Азовців колишніх не буває, - говорит Михаил. - Я вважаю, що День українського добровольця буде називатися святом, коли ми будемо відзначати його разом з перемогою. Коли Україна остаточно стане вільною, коли скінчиться останній постріл.
Фото Александра Прилепы
Не случайным является открытие выставки именно сегодня, в День украинского добровольца. Этот совсем новый для нашей страны праздник. Однако он имеет глубокий смысл.
Самоотверженные ребята-добровольцы стали основой новой украинской армии. Они же первыми бросались в бой, принимая главные удары врага. Это люди разных профессий, которых объединило главное чувство — огромная любовь к Украине, за которою они готовы были и жизни отдать.
В зале, где находится экспозиция "АТО — війна за незалежність", разместились экспонаты новой выставки — вещи, предоставленные бойцами добровольческих батальонов "Азов", "Донбасс", "Карпатська Січ", "Волинь" и т.д.
Как рассказал директор краеведческого музея Михаил Мордовской, экспозиция была открыта в 2015 году, после чего постоянно дополняется новыми экспонатами.
- В основному це особисті речі, військова амуніція, шеврони, прапори, фотографії, зброя, залишки зброї, тобто все, чим люди користувалися на війні, - отметил он. - Ми прагнемо, щоб будь-яка експозиція, яка відкривається у нас в музеї, повинна викликати емоції. Зал ми намагалися зробити не пафосним, а щоб розповідав про війну, як вона є. Щоб показував і звитягу наших хлопців, героїчні моменти, і показував трагічні.
По словам Михаила Мордовского, некоторые из вещей бойцы передали музею на постоянное хранение. Остальные же экспонаты через несколько недель передадут владельцам, поскольку они дороги для них как память.
Михаил с позывным "Борода" служил в полку "Азов". Пришел в подразделение с запорожской "Самообороны" - после жесткого обстрела боевиками Восточного микрорайона Мариуполя. В настоящее время он демобилизовался, однако активно принимает участие в работе гражданского корпуса "Азова", а также волонтерит и помогает своим побратимам.
- Азовців колишніх не буває, - говорит Михаил. - Я вважаю, що День українського добровольця буде називатися святом, коли ми будемо відзначати його разом з перемогою. Коли Україна остаточно стане вільною, коли скінчиться останній постріл.
Фото Александра Прилепы
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