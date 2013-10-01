Оплачивать проезд в общественном транспорте по единому электронному билету запорожцы смогут еще не скоро.
Сегодня внедрение этой системы планируется в разных городах Украины и цель Запорожья — изучить опыт и взять себе на вооружение успешные модели. Об этом сегодня во время "круглого стола", на котором озвучивались промежуточные результаты исследования пассажиропотока заявил первый заместитель городского головы Запорожья Сергей Мешок.
- Мы можем изучать экспериментальный опыт других городов, пытаться что-то внедрять на отдельных маршрутах, но о запуске единого эффективного механизма говорить пока рано, - подчеркнул Сергей Мешок. - Этот вопрос требует серьезных финансовых вложений, поэтому изучены должны быть разные стороны этого вопроса. Могу сказать, что, вероятнее всего, внедрять единый электронный билет можно будет сначала на базе электротранспорта. В троллейбусах и трамваях это будет сделать чуть проще.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье транспорт хотят оборудовать кондиционерами
Сегодня внедрение этой системы планируется в разных городах Украины и цель Запорожья — изучить опыт и взять себе на вооружение успешные модели. Об этом сегодня во время "круглого стола", на котором озвучивались промежуточные результаты исследования пассажиропотока заявил первый заместитель городского головы Запорожья Сергей Мешок.
- Мы можем изучать экспериментальный опыт других городов, пытаться что-то внедрять на отдельных маршрутах, но о запуске единого эффективного механизма говорить пока рано, - подчеркнул Сергей Мешок. - Этот вопрос требует серьезных финансовых вложений, поэтому изучены должны быть разные стороны этого вопроса. Могу сказать, что, вероятнее всего, внедрять единый электронный билет можно будет сначала на базе электротранспорта. В троллейбусах и трамваях это будет сделать чуть проще.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье транспорт хотят оборудовать кондиционерами
- Просмотров: 164
Похожие новости