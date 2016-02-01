В историко-культурном комплексе "Запорізька Січ" состоялось торжество, посвященное Дню украинского добровольца.
Руководители города и области наградили запорожских добровольцев, которые первыми три года назад отправились защищать независимость и целостность Украины.
Среди награжденных сегодня - энергодарский активист Евгений Панов, который с августа 2016 года находится на территории Российской Федерации, силовые ведомства которой "повесили" на него подготовку терактов в Крыму.
Напомним, в 2014 году он был мобилизован и более года служил старшим стрелком в 37 батальоне территориальной обороны. После службы в АТО вернулся в родной Энергодар, где работал водителем на Запорожской АЭС.
Сегодня Евгения Панова заочно наградили грамотой Запорожского облсовета. Грамоту взяли пока побратимы Евгения и во всеуслышание пообещали, что они обязательно добьются его освобождения
Награды вручали городской голова Запорожья Владимир Буряк, заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко, председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, владыка Запорожский и Мелитопольский Фотий, представители общественной организации "Общество ветеранов АТО Запорожья".
Так, медалью "За розвиток Запорізького краю" награждены:
- участник Революции достоинства, командир 3-й роты 5-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Артем Доротенко;
- участник боевых действий, боец 59-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины, активист общественной организации "Січ" Юрий Захаров;
- участник Революции достоинства, члена самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий, бунчужный пластуновского куреня Казацкого войска запорожского низового Михаил Пирог;
- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий, казак пластуновского куреня Казацкого войска запорожского низового Александр Поскотин;
Грамотой Запорожской областной государственно администрации награждены:
- участник боевых действий в зоне проведения АТО, участник освобождения городка Карловка Донецкой области Олег Архипцев;
- участник Революции достоинства, общественный активист Владислав Павлюк;
- участник Революции достоинства, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий Александр Шайнога.
Орденом "За заслуги перед Запорізьким краєм ІІІ ступеня" награждены:
- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий, общественный деятель Михаил Преображенцев;
- доброволец, командир роты охраны батальона "Донбасс", участник боевых действий, ветеран АТО, член общественной организации "Общество ветеранов АТО Запорожья" Тимур Кныш;
- демобилизованный военнослужащий 79-й аэромобильной бригады, общественный активист Сергей Шаповалов.
Грамотами Запорожского облсовета награждены:
- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий Артем Ященко;
- доброволец 37-го отдельного мотопехотного батальона, участник боевых действий, ветеран АТО, член общественной организации "Общество ветеранов АТО Запорожья" Евгений Панов;
- демобилизованный боец 79-й десантно-штурмовой бригады Дмитрий Сорока;
- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий Артем Олейник;
- доброволец, боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", участник боевых действий, ветеран АТО, член общественной организации "Общество ветеранов АТО Запорожья" Виктор Доротенко;
Благодарностью председателя Запорожского облсовета награждены:
- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий Сергей Мищенко;
- демобилизованный боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Кристина Плотникова.
Фото Александра Прилепы.
Руководители города и области наградили запорожских добровольцев, которые первыми три года назад отправились защищать независимость и целостность Украины.
Среди награжденных сегодня - энергодарский активист Евгений Панов, который с августа 2016 года находится на территории Российской Федерации, силовые ведомства которой "повесили" на него подготовку терактов в Крыму.
Напомним, в 2014 году он был мобилизован и более года служил старшим стрелком в 37 батальоне территориальной обороны. После службы в АТО вернулся в родной Энергодар, где работал водителем на Запорожской АЭС.
Сегодня Евгения Панова заочно наградили грамотой Запорожского облсовета. Грамоту взяли пока побратимы Евгения и во всеуслышание пообещали, что они обязательно добьются его освобождения
Награды вручали городской голова Запорожья Владимир Буряк, заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко, председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, владыка Запорожский и Мелитопольский Фотий, представители общественной организации "Общество ветеранов АТО Запорожья".
Так, медалью "За розвиток Запорізького краю" награждены:
- участник Революции достоинства, командир 3-й роты 5-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Артем Доротенко;
- участник боевых действий, боец 59-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины, активист общественной организации "Січ" Юрий Захаров;
- участник Революции достоинства, члена самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий, бунчужный пластуновского куреня Казацкого войска запорожского низового Михаил Пирог;
- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий, казак пластуновского куреня Казацкого войска запорожского низового Александр Поскотин;
Грамотой Запорожской областной государственно администрации награждены:
- участник боевых действий в зоне проведения АТО, участник освобождения городка Карловка Донецкой области Олег Архипцев;
- участник Революции достоинства, общественный активист Владислав Павлюк;
- участник Революции достоинства, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий Александр Шайнога.
Орденом "За заслуги перед Запорізьким краєм ІІІ ступеня" награждены:
- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий, общественный деятель Михаил Преображенцев;
- доброволец, командир роты охраны батальона "Донбасс", участник боевых действий, ветеран АТО, член общественной организации "Общество ветеранов АТО Запорожья" Тимур Кныш;
- демобилизованный военнослужащий 79-й аэромобильной бригады, общественный активист Сергей Шаповалов.
Грамотами Запорожского облсовета награждены:
- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий Артем Ященко;
- доброволец 37-го отдельного мотопехотного батальона, участник боевых действий, ветеран АТО, член общественной организации "Общество ветеранов АТО Запорожья" Евгений Панов;
- демобилизованный боец 79-й десантно-штурмовой бригады Дмитрий Сорока;
- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий Артем Олейник;
- доброволец, боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", участник боевых действий, ветеран АТО, член общественной организации "Общество ветеранов АТО Запорожья" Виктор Доротенко;
Благодарностью председателя Запорожского облсовета награждены:
- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения "Азов", участник боевых действий Сергей Мищенко;
- демобилизованный боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Кристина Плотникова.
Фото Александра Прилепы.
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