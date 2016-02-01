Руководители города и области наградили запорожских добровольцев, которые первыми три года назад отправились защищать независимость и целостность Украины.Среди награжденных сегодня - энергодарский активист Евгений Панов, который с августа 2016 года находится на территории Российской Федерации, силовые ведомства которой "повесили" на него подготовку терактов в Крыму.Напомним, в 2014 году он был мобилизован и более года служил старшим стрелком в 37 батальоне территориальной обороны. После службы в АТО вернулся в родной Энергодар, где работал водителем на Запорожской АЭС.Сегодня Евгения Панова заочно наградили грамотой Запорожского облсовета. Грамоту взяли пока побратимы Евгения и во всеуслышание пообещали, что они обязательно добьются его освобожденияНаграды вручали городской голова Запорожья Владимир Буряк, заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко, председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, владыка Запорожский и Мелитопольский Фотий, представители общественной организации " Общество ветеранов АТО Запорожья " .- участник Революции достоинства, командир 3-й роты 5-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса " Правый сектор " Артем Доротенко;- участник боевых действий, боец 59-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины, активист общественной организации " Січ " Юрий Захаров;- участник Революции достоинства, члена самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения " Азов " , участник боевых действий, бунчужный пластуновского куреня Казацкого войска запорожского низового Михаил Пирог;- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения " Азов " , участник боевых действий, казак пластуновского куреня Казацкого войска запорожского низового Александр Поскотин;- участник боевых действий в зоне проведения АТО, участник освобождения городка Карловка Донецкой области Олег Архипцев;- участник Революции достоинства, общественный активист Владислав Павлюк;- участник Революции достоинства, ветеран Отдельного загона специального назначения " Азов " , участник боевых действий Александр Шайнога.- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения " Азов " , участник боевых действий, общественный деятель Михаил Преображенцев;- доброволец, командир роты охраны батальона " Донбасс " , участник боевых действий, ветеран АТО, член общественной организации " Общество ветеранов АТО Запорожья " Тимур Кныш;- демобилизованный военнослужащий 79-й аэромобильной бригады, общественный активист Сергей Шаповалов.- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения " Азов " , участник боевых действий Артем Ященко;- доброволец 37-го отдельного мотопехотного батальона, участник боевых действий, ветеран АТО, член общественной организации " Общество ветеранов АТО Запорожья " Евгений Панов;- демобилизованный боец 79-й десантно-штурмовой бригады Дмитрий Сорока;- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения " Азов " , участник боевых действий Артем Олейник;- доброволец, боец Добровольческого украинского корпуса " Правый сектор " , участник боевых действий, ветеран АТО, член общественной организации " Общество ветеранов АТО Запорожья " Виктор Доротенко;- участник Революции достоинства, член самообороны Запорожья, ветеран Отдельного загона специального назначения " Азов " , участник боевых действий Сергей Мищенко;- демобилизованный боец Добровольческого украинского корпуса " Правый сектор " Кристина Плотникова.