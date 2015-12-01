В Запорожье стартовал весенний ремонт дорог. Дорожники работают во всех районах города.
По поручению городского головы Владимира Буряка, районные администрации подготовили перечни участков городских магистралей, требующие первоочередных ремонтов.
На сегодня в Запорожье выполнен ямочный ремонт на площади порядка четырех тысяч квадратных метров. Из них более трех тысяч квадратных метров с использованием асфальтобетона, остальные - плитки. По словам дорожников, плитка - временная мера, позже она будет заменена асфальтом.
На данный момент темпы ремонтов сдерживаются тем, что в Запорожье после зимы возобновил работу только один асфальтобетонный завод из пяти, который также работает не с полной нагрузкой. В результате КП "ЭЛУАД" ежедневно может использовать для работы только 80-85 тонн асфальта.
Сегодня городской голова Владимир Буряк провел встречу с руководителями асфальтобетонных заводов, работающих в Запорожье.
- Нам необходимо четкое понимание, когда вы планируете возобновить работу, какие объемы асфальта и когда может получить город. Это позволит нам спланировать сроки проведения средних ремонтов городских магистралей, более четко сформировать графики работ, - сказал Владимир Буряк.
В ходе совещания руководители асфальтобетонных заводов проинформировали городского голову о производительности имеющегося оборудования, сроках запуска установок по производству асфальта и так далее. По словам представителей заводов, сегодня в большинстве регионов Украины еще не начат ремонт дорог и таких массовых заказов, как в Запорожье еще не поступает.
- Для меня важно не только качество производимого вами асфальтобетона, который должен соответствовать всем требованиям. Еще один важный момент - здесь собрались представители запорожских заводов, которые могут производить продукцию, которая нужна городу. Это важно не только для ремонта дорог, но и для сохранения рабочих мест, своевременной выплаты заработной платы рабочим. А заказами мы обеспечим. У нас большие планы по ремонту городских дорог на 2017 год. Планируется отремонтировать в три раза больше дорожного покрытия, чем в прошлом году, - заявил Владимир Буряк.
Городской голова Владимир Буряк обещал лично контролировать ход ремонта городских дорог. Выездное совещание по этому вопросу состоится уже завтра, сообщает сайт мэрии.
По поручению городского головы Владимира Буряка, районные администрации подготовили перечни участков городских магистралей, требующие первоочередных ремонтов.
На сегодня в Запорожье выполнен ямочный ремонт на площади порядка четырех тысяч квадратных метров. Из них более трех тысяч квадратных метров с использованием асфальтобетона, остальные - плитки. По словам дорожников, плитка - временная мера, позже она будет заменена асфальтом.
На данный момент темпы ремонтов сдерживаются тем, что в Запорожье после зимы возобновил работу только один асфальтобетонный завод из пяти, который также работает не с полной нагрузкой. В результате КП "ЭЛУАД" ежедневно может использовать для работы только 80-85 тонн асфальта.
Сегодня городской голова Владимир Буряк провел встречу с руководителями асфальтобетонных заводов, работающих в Запорожье.
- Нам необходимо четкое понимание, когда вы планируете возобновить работу, какие объемы асфальта и когда может получить город. Это позволит нам спланировать сроки проведения средних ремонтов городских магистралей, более четко сформировать графики работ, - сказал Владимир Буряк.
В ходе совещания руководители асфальтобетонных заводов проинформировали городского голову о производительности имеющегося оборудования, сроках запуска установок по производству асфальта и так далее. По словам представителей заводов, сегодня в большинстве регионов Украины еще не начат ремонт дорог и таких массовых заказов, как в Запорожье еще не поступает.
- Для меня важно не только качество производимого вами асфальтобетона, который должен соответствовать всем требованиям. Еще один важный момент - здесь собрались представители запорожских заводов, которые могут производить продукцию, которая нужна городу. Это важно не только для ремонта дорог, но и для сохранения рабочих мест, своевременной выплаты заработной платы рабочим. А заказами мы обеспечим. У нас большие планы по ремонту городских дорог на 2017 год. Планируется отремонтировать в три раза больше дорожного покрытия, чем в прошлом году, - заявил Владимир Буряк.
Городской голова Владимир Буряк обещал лично контролировать ход ремонта городских дорог. Выездное совещание по этому вопросу состоится уже завтра, сообщает сайт мэрии.
- Просмотров: 139
Похожие новости