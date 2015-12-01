По поручению городского головы Владимира Буряка, районные администрации подготовили перечни участков городских магистралей, требующие первоочередных ремонтов.На сегодня в Запорожье выполнен ямочный ремонт на площади порядка четыр е х тысяч квадратных метров. Из них более тр е х тысяч квадратных метров с использованием асфальтобетона, остальные - плитки. По словам дорожников, плитка - временная мера, позже она будет заменена асфальтом.На данный момент темпы ремонтов сдерживаются тем, что в Запорожье после зимы возобновил работу только один асфальтобетонный завод из пяти, который также работает не с полной нагрузкой. В результате КП " ЭЛУАД " ежедневно может использовать для работы только 80-85 тонн асфальта.Сегодня городской голова Владимир Буряк пров е л встречу с руководителями асфальтобетонных заводов, работающих в Запорожье.- Нам необходимо ч е ткое понимание, когда вы планируете возобновить работу, какие объ е мы асфальта и когда может получить город. Это позволит нам спланировать сроки проведения средних ремонтов городских магистралей, более ч е тко сформировать графики работ, - сказал Владимир Буряк.В ходе совещания руководители асфальтобетонных заводов проинформировали городского голову о производительности имеющегося оборудования, сроках запуска установок по производству асфальта и так далее. По словам представителей заводов, сегодня в большинстве регионов Украины ещ е не начат ремонт дорог и таких массовых заказов, как в Запорожье ещ е не поступает.- Для меня важно не только качество производимого вами асфальтобетона, который должен соответствовать всем требованиям. Ещ е один важный момент - здесь собрались представители запорожских заводов, которые могут производить продукцию, которая нужна городу. Это важно не только для ремонта дорог, но и для сохранения рабочих мест, своевременной выплаты заработной платы рабочим. А заказами мы обеспечим. У нас большие планы по ремонту городских дорог на 2017 год. Планируется отремонтировать в три раза больше дорожного покрытия, чем в прошлом году, - заявил Владимир Буряк.Городской голова Владимир Буряк обещал лично контролировать ход ремонта городских дорог. Выездное совещание по этому вопросу состоится уже завтра, сообщает сайт мэрии.