Сферой жилищно-коммунального хозяйства в Запорожской областной государственной администрации, как сообщала "Индустриалка", будет заниматься новый заместитель председателя Виктор Скобликов, который признан победителем конкурса на эту должность.
По уже сложившейся традиции новый заместитель губернатора — человек неместный или, проще говоря, варяг: зарегистрирован в Малой Даниловке Дергачевского района Харьковской области. Правда, сказать, что Виктора Викторовича совсем уж ничего не связывает с нашей областью, нельзя: судя по декларации за 2016 год, Виктор Скобликов имеет 1% в ООО "Мелитопольводоканал".
Декларацию Виктор Скобликов заполнил 22 января - конкурс на должность заместителя главы Запорожской ОГА он выиграл осенью прошлого года.
Виктор Скобликов родился в 1962 году в Курской области, по специальности он горный инженер, за плечами около 20 лет трудового стажа. В частности, девять лет проработал на шахте "Стахановуголь", с 1998 по 2002 год был городским головой Стаханова, работал директором ГКП "Горводоканал" Луганска, до марта 2014-го возглавлял Крымское республиканское предприятие "Вода Крыма", Министерства регионального развития и ЖКХ Автономной Республики Крым. После аннексии полуострова уехал на материковую Украину, в Харьковскую область.
Судя по декларации за 2016 год, Виктор Скобликов пополнил когорту высокопоставленных чиновников облгосадминистрации, имеющих весьма внушительные "статки".
У Виктора Скобликова три земельных участка: 1000 м2 и 1290 м2 в Кадиевке Луганской области (переименованный Верховной Радой Стаханов находится под контролем боевиков), в собственности появились 20 марта и 2 июня 1998 года, и 1000 м2 в пгт Малая Даниловка Харьковской области, зарегистрированный 9 ноября 2007 года. В этот же день в собственности Виктора Скобликова появился и жилой дом площадью 191 м2.
Членами семьи новый замгубернатора указал жену Инну Владимировну и тестя Павла Михайловича Черняева. У супруги в собственности имеется участок площадью 884 м2 и дом в 143 "квадрата" в Кадиевке, оформленные в собственность 21 мая 1997 года, а также 710 м2 земли и дом площадью 131 м2 в Малой Даниловке, ставшие собственностью Инны Владимировны 14 августа 2014 года.
Здесь же, на Харьковщине, у Виктора Скобликова имеется и незавершенное строение площадью 116 м2. Что это такое, из декларации понять сложно: Виктор Викторович написал "сарай, подвал или баня". Может, еще не решил, что конкретно будет такой внушительной площадью?
В семейном автопарке супругов Скобликовых — три автомобиля: Виктор Скобликов в августе прошлого года купил AUDI А4, 2015 г.в., за 900 тысяч гривен, у его жены WOLKSWAGEN TIGUAN, 2012 г.в., приобретенный в мае 2013 года за 345 тысяч грн и новехонький KIA SPORTAGE, 2016 г.в., купленный в августе за 577980 грн. В декларации также указан автомобиль OPEL KADET CARAVAN, 1987 г.в., которым с 2010 года по доверенности владеет тесть.
Заполненной у Виктора Скобликова оказалась и графа "Корпоративные права" - новому замгубернатора принадлежит 1% акций в пяти предприятиях — ООО "НИИ КВОВ-УКРАИНА" (стоимость в денежном исчислении 35000 грн), ООО "Артемовскводоканал" (10000 грн), ООО "Первомайскводоканал" (200000 грн), ООО "Херсонводоканал" (650 грн) и ООО "Мелитопольводоканал" (650 грн).
Что касается полученных доходов, то в прошлом году они, в общем-то, не были внушительными. Так, Виктор Скобликов, как выясняется, пенсионер (очевидно, работа на шахте поспособствовала). В прошлом году Виктор Викторович получил 89376 грн пенсии, что в пересчете на месяц составляет 7 448 грн плюс 8701 грн в качестве процентов (источником указан не банк, а сам декларант).
В семейный доход пошли также 61870 грн, заработанных Инной Владимировной от предпринимательской деятельности. В декларации указаны также 61344 грн пенсии, полученной в течение года тестем.
На банковских счетах у супругов равное количество средств - по 15 тысяч долларов, а вот наличные суммы разные: у главы семьи 75 тысяч долларов, у его супруги - 25 тысяч евро.
Фото: сайт ОГА и из странички в соцсети
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