В Запорожье мужчина попался на угнанном им "Мерседесе Вито".
Иномарку украли в Бородинском микрорайоне Запорожья. На следующий день полицейские уже задержали угонщика прямо за рулем автомобиля. Им оказался 31-летний житель Запорожья, у которого уже судимости. Мужчина хотел продать машину на запчасти.
Во время обыска в гараже подозреваемого правоохранители обнаружили еще одно угнанное авто - "Ладу", о пропаже которой заявили в начале марта.
Мужчину задержали. Проверяется его причастность к другим подобным правонарушениям. Рецидивисту грозит до 8-ми лет лишения свободы, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области в машине нашли арсенал оружия.
Читайте также: В Запорожье водитель выпрыгнул из машины и сломал кости.
Иномарку украли в Бородинском микрорайоне Запорожья. На следующий день полицейские уже задержали угонщика прямо за рулем автомобиля. Им оказался 31-летний житель Запорожья, у которого уже судимости. Мужчина хотел продать машину на запчасти.
Во время обыска в гараже подозреваемого правоохранители обнаружили еще одно угнанное авто - "Ладу", о пропаже которой заявили в начале марта.
Мужчину задержали. Проверяется его причастность к другим подобным правонарушениям. Рецидивисту грозит до 8-ми лет лишения свободы, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области в машине нашли арсенал оружия.
Читайте также: В Запорожье водитель выпрыгнул из машины и сломал кости.
- Просмотров: 327
Похожие новости