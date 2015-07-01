На блокпосту в Бердянском районе Запорожской области в машине киевлян обнаружили арсенал оружия.
Правоохранители остановили для проверки Volkswagen, за рулем которого был житель столицы, а в салоне - женщина, представившаяся волонтером благотворительного фонда.
Во время проверки микроавтобуса обнаружили мешки, внутри которых были тубусы гранатометов, гранаты с запалами, патроны к пистолету Макарова, световые ракетницы и штык-нож.
Как сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области, найденный арсенал оружия и боеприпасов изъяли.
Мужчине и женщине может грозить лишение свободы на срок до 7-ми лет.
Как писала "Индустриалка", жители Запорожской области серьезно вооружились.
Читайте также: В Запорожской области мужчина зверски убил отца своей жены.
Правоохранители остановили для проверки Volkswagen, за рулем которого был житель столицы, а в салоне - женщина, представившаяся волонтером благотворительного фонда.
Во время проверки микроавтобуса обнаружили мешки, внутри которых были тубусы гранатометов, гранаты с запалами, патроны к пистолету Макарова, световые ракетницы и штык-нож.
Как сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области, найденный арсенал оружия и боеприпасов изъяли.
Мужчине и женщине может грозить лишение свободы на срок до 7-ми лет.
Как писала "Индустриалка", жители Запорожской области серьезно вооружились.
Читайте также: В Запорожской области мужчина зверски убил отца своей жены.
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