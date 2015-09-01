Руководство медучреждения обратилось к депутатам фракции Оппозиционного блока Запорожского горсовета, закрепленным за Хортицким районом.Десять депутатов приняли решение объединить средства своих депутатских фондов и приобрести недостающие центру автомобили.Покупка пяти автомобилей обошлась в 1 млн 360 тыс грн.- В первую очередь я хочу поблагодарить наших медиков за их неоценимый труд в это тяжелое время, и чтобы их труд, их профессия были более комфортными, мы, депутаты от Оппозиционного блока Хортицкого района, решили объединить свой депутатский фонд и приобрести для ЦМСД №5 пять новых автомобилей, - рассказал депутат Запорожского горсовета от Оппозиционного блока Олег Адаманов. - Самый лучший способ объединения депутатского фонда — вкладывать деньги в помощь медицинским учреждениям, школам и детским садикам. Благодаря этому можно добиться действительно хорошего результата.Совместная работа депутатского корпуса и исполнительной власти Запорожья дает конкретные результаты. В этом уверен заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров.- Городская программа по первичной медицине Министерством здравоохранения признана одной из лучших в Украине, - отметил Анатолий Пустоваров. - Автомобиль — это не роскошь, а средство для оказания медицинской помощи более качественно и оперативно. В рамках этой программы для городских медицинских учреждений уже было приобретено 52 автомобиля. Очень приятно констатировать тот факт, что депутаты, закрепленные за Хортицким районом, свой депутатский фонд направили на такую очень нужную вещь и на 100% закрыли потребность Центра в транспорте, согласно табелю оснащения. Вопрос по автотранспорту, который не сдвигался с "мертвой точки" десятилетиями, мы смогли решить.По словам заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова, в ближайшее время в этом медучреждении будет также установлен новый флюорограф.На сегодня ЦМСД №5 обслуживает почти 128 тысяч жителей Хортицкого района, при этом в районе живут 2897 нетранспортабельных пациентов, которые нуждаются в оказании медицинской помощи на дому.- Эти 5 автомобилей — это последний транш транспортных средств, которые были необходимы нашему центру. Всего у нас по табелю оснащения на сегодня положено 14 автомобилей, то есть мы теперь на 100% укомплектованы санитарным медицинским транспортом, - рассказала главный врач центра Анна Михантьева. - В прошлом году мы также получили 3 новых автомобиля.Санитарный транспорт необходим для обслуживания населения на дому. Для них осуществляются консультации узких специалистов, стоматологов, проводятся лабораторно-диагностические исследования, просто обследования, например, электрокардиограмма, а также паллиативная помощь онкобольным.Но самый большой объем работы — это оказание неотложной помощи жителям нашего района — как взрослому населению, так и детскому.За 2016 год порядка 10,5 тысяч вызовов обслужено на дому. Особенно в период эпидемии гриппа и ОРВИ такое количество вызовов без транспорта обслужить просто невозможно.Мы всегда очень тесно сотрудничаем с депутатами Оппозиционного блока. У них и общественная приемная находится рядом, мы обращаемся к ним с насущными проблемами, которые нам нужно решить, например, по улучшению материально-технической базы, и они нам помогают.