В ближайшее время в пгт. Кушугум планируют торжественно открыть больницу, которую люди ждали более пяти лет.
Напомним, строительство объекта продолжается с 2011 года. Средства выделялись из государственного бюджета в виде субвенции и - по решению депутатов Запорожского областного совета - из областного бюджета. В период 2013-2014 годов финансирование строительства было приостановлено. В конце сентября 2015 было возобновлено финансирование.
В феврале прошлого года подрядчик заявил о том, что строительство завершено на 95%. Однако, жителям Кушугума, Балабино, Малокатериновки и других близлежащих поселков Запорожской области пришлось ждать еще целый год и ездить к врачам через весь город.
Как сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА, больница уже три недели принимает пациентов, но в ближайшее время устроят торжественное открытие.
- Это важный социальный объект - здесь есть поликлиника, стационар, педиатрия, диагностическое отделение с лабораторией. Что же касается недостатков, то уверен, что с помощью посетителей мы их не только обнаружим, но и устраним в кратчайшие сроки, - отметил первый заместитель председателя Запорожской ОГА Дмитрий Давтян.
Кушугумская поликлиника сможет принять до 250 пациентов.
Напомним, строительство объекта продолжается с 2011 года. Средства выделялись из государственного бюджета в виде субвенции и - по решению депутатов Запорожского областного совета - из областного бюджета. В период 2013-2014 годов финансирование строительства было приостановлено. В конце сентября 2015 было возобновлено финансирование.
В феврале прошлого года подрядчик заявил о том, что строительство завершено на 95%. Однако, жителям Кушугума, Балабино, Малокатериновки и других близлежащих поселков Запорожской области пришлось ждать еще целый год и ездить к врачам через весь город.
Как сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА, больница уже три недели принимает пациентов, но в ближайшее время устроят торжественное открытие.
- Это важный социальный объект - здесь есть поликлиника, стационар, педиатрия, диагностическое отделение с лабораторией. Что же касается недостатков, то уверен, что с помощью посетителей мы их не только обнаружим, но и устраним в кратчайшие сроки, - отметил первый заместитель председателя Запорожской ОГА Дмитрий Давтян.
Кушугумская поликлиника сможет принять до 250 пациентов.
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