23-й отдельный мотопехотный батальон, который был в кратчайшие сроки сформирован в апреле 2014 года как батальон территориальной обороны Запорожской области, а спустя несколько месяцев вошел в состав Вооруженных Сил Украины, находится в пункте постоянной дислокации на восстановлении.
Как рассказал "Индустриалке" заместитель командира роты по вооружению роты огневой поддержки младший лейтенант Иван Волканов, сейчас батальон набирает контрактников различных специальностей.
- Самые востребованные - стрелки, гранатометчики и особенно нужны профессиональные минометчики, - уточнил Иван Волканов. - Главное — желание служить. Опыт дело наживное: научим, обучим, на полигонах идет постоянное обучение — индивидуальное, отделений, взводов, рот.
- Вы уже перебазировались в Мариуполь из Обильного Мелитопольского района?
- Да. Когда выходили из передовых позиций, сразу выходили в Мариуполь, это теперь наш пункт постоянной дислокации. Конечно, есть определенные проблемы, связанные с тем, что мы находимся на предприятии, в промзоне. Нет нормальных казарм для размещения личного состава. Все, что в силах батальона, обеспечили - провели отопление, сделали баню.
Но момент, что далеко от дома теперь базируемся, остается, ведь многие в батальоне — из Запорожской области.
- А как сейчас с обеспечением, с питанием?
- Финансирование улучшилось. Форму и обувь вовремя выдают, питание нормальное.
...В Запорожье Иван Волканов вместе с несколькими сослуживцами прибыл, чтобы забрать капитально отремонтированный на ЗАЗе грузовой КАМАЗ-53212.
- Это уже вторая машина в нашей роте, которая капитально отремонтирована на заводе, - рассказывает офицер. - Предыдущий был тоже КАМАЗ, ремонт обошелся в 150 тысяч гривен. Этот — подороже, 212 тыс. НО этот был сильно разбит после 2014 гшода, тогда очень сложная обстановка была.
- А сколько, если не секрет, еще техники нуждается в капремонте?
- У нас вся ездит. Есть ремонты текущие, но чтобы серьезные — такой техники нет, вся на ходу, находится на боевом дежурстве. Когда этот КАМАЗ был на ремонте, у нас была машина на замещение.
...23-й батальон "Хортица" в зоне АТО находится едва ли не с первых дней после создания — в июне 2014-го тогда еще батальон территориальной обороны Запорожской области отправили под Мариуполь. 5 сентября подразделение попало на марше в засаду. В бою батальон потерял сразу троих бойцов, около 10 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
В октябре того же года батальон решением Генштаба был введен в состав Вооруженных Сил Украины, он стал частью 93-й бригады. Когда формировалась 56 ОМБр, запорожский батальон "Хортица" (наряду с 37-м батальоном, который в в начале сентября 2014 года также формировался в Запорожье как батальон ТРО) стал боевым подразделением этой бригады.
Местом постоянной дислокации 23-го батальона несколько лет назад по решению Генштаба стало Обильное Мелитопольского района, где под размещение личного состава выделили заброшенные склады. Военные постепенно привели в порядок помещения и территорию, спустя время им были переданы два жилых модуля с цивилизованными условиями для проживания.
А затем поступил новый приказ - перебазироваться в Мариуполь. Сейчас подразделение постоянно находится в секторе "М". В батальоне, как и в других подразделениях в зоне АТО — только контрактники.
- Общий профессиональный уровень батальона, роты поднялся, - считает офицер. - Контрактники лучше заботятся о технике, чем мобилизованные, особенно, когда они дослуживали. Контрактники понимают, что им ездить на ней минимум несколько лет. Водители обслуживают технику более ответственно.
...Младший сержант Иван Шостак, контрактник из Полтавской области, садится за руль и — на Мариуполь!
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