В 2016 году одним из важных направлений повышения эффективности работы на КП "Водоканал" в 2016 году стала экономия средств, которой удалось добиться в ходе проведения закупок.
Так, через систему электронных торгов "ProZorro" проводилась закупка товарно-материальных ценностей и услуг для проведения реконструкции сетей водоснабжения и канализации, оборудования для модернизации канализационных насосных станций, новой специализированной техники, как за собственные средства предприятия, так и за счет городского бюджета.
По результатам проведенных тендеров и переговорных процедур, экономия при закупке товарно-материальных ценностей за счет собственных средств коммунального предприятия составила около 2,5 млн. грн. Это порядка 7% при общей сумме закупки около 37 млн. грн. Экономия по закупкам за средства из местного бюджета - около 10 млн. грн., что более 9% от предусмотренного финансирования в сумме 101 млн. грн.
Также, в связи с усилением контроля за организацией работ, обеспечением тщательного анализа актов выполненных работ, цен материалов, закупаемых подрядчиками, удалось добиться снижения стоимости оказываемых услуг на сумму около 11,0 млн. грн.
Благодаря повышению эффективности работы, в том числе и в части проведения закупок, по итогам 2016 года КП "Водоканал" удалось сократить кредиторскую задолженность перед поставщиками товаров и услуг на сумму более 18 млн. грн., которая накопилась за прошлые годы, сообщает сайт мэрии.
Так, через систему электронных торгов "ProZorro" проводилась закупка товарно-материальных ценностей и услуг для проведения реконструкции сетей водоснабжения и канализации, оборудования для модернизации канализационных насосных станций, новой специализированной техники, как за собственные средства предприятия, так и за счет городского бюджета.
По результатам проведенных тендеров и переговорных процедур, экономия при закупке товарно-материальных ценностей за счет собственных средств коммунального предприятия составила около 2,5 млн. грн. Это порядка 7% при общей сумме закупки около 37 млн. грн. Экономия по закупкам за средства из местного бюджета - около 10 млн. грн., что более 9% от предусмотренного финансирования в сумме 101 млн. грн.
Также, в связи с усилением контроля за организацией работ, обеспечением тщательного анализа актов выполненных работ, цен материалов, закупаемых подрядчиками, удалось добиться снижения стоимости оказываемых услуг на сумму около 11,0 млн. грн.
Благодаря повышению эффективности работы, в том числе и в части проведения закупок, по итогам 2016 года КП "Водоканал" удалось сократить кредиторскую задолженность перед поставщиками товаров и услуг на сумму более 18 млн. грн., которая накопилась за прошлые годы, сообщает сайт мэрии.
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