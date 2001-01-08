Так, через систему электронных торгов " ProZorro " проводилась закупка товарно-материальных ценностей и услуг для проведения реконструкции сетей водоснабжения и канализации, оборудования для модернизации канализационных насосных станций, новой специализированной техники, как за собственные средства предприятия, так и за счет городского бюджета.По результатам проведенных тендеров и переговорных процедур, экономия при закупке товарно-материальных ценностей за счет собственных средств коммунального предприятия составила около 2,5 млн. грн. Это порядка 7% при общей сумме закупки около 37 млн. грн. Экономия по закупкам за средства из местного бюджета - около 10 млн. грн., что более 9% от предусмотренного финансирования в сумме 101 млн. грн.Также, в связи с усилением контроля за организацией работ, обеспечением тщательного анализа актов выполненных работ, цен материалов, закупаемых подрядчиками, удалось добиться снижения стоимости оказываемых услуг на сумму около 11,0 млн. грн.Благодаря повышению эффективности работы, в том числе и в части проведения закупок, по итогам 2016 года КП " Водоканал " удалось сократить кредиторскую задолженность перед поставщиками товаров и услуг на сумму более 18 млн. грн., которая накопилась за прошлые годы, сообщает сайт мэрии.