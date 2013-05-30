Сегодня, 14 марта, в гостинице "Reikartz", что на Набережной, собрались люди, которые любят шутить и хотят получать за это деньги — там проходит кастинг телешоу "Рассмеши комика".
Кастинг начался в 11 часов и продлится ориентировочно до 16.00. "Индустриалка" побывала там перед самым началом.
- На кастинг в Запорожье зарегистрировалось 28 человек, - рассказал "Индустриалке" сценарист студии "Квартал–95", редактор шоу "Рассмеши комика" и "Рассмеши комика. Дети" Александр Иванов. - Но люди еще могут приходить, регистрироваться. Сегодня самому младшему из зарегистрировавшихся в Запорожье шестнадцать лет, а самому старшему семьдесят шесть лет. Мужчин, наверное, чуть больше, чем женщин.
Отмечу, что Запорожье всегда отлично шутило, еще с старых кавээновских времен. Потом продолжила традицию "Заинька". Есть люди, которые выигрывали по 50 тыс. грн., есть — по 10 тыс. грн. Запорожье — на уровне!
Обычно на кастинги приходит половина кавээнщиков, а вторая половина — просто люди с чувством юмора. Были люди разных профессий, пенсионеры.
Десятиклассники Руслан Балаев и Никита Чикало приехали на кастинг из Энергодара одними из первых.
- Приехали на электричке в девять часов, а выехали в шесть, - рассказываю "Индустриалке" ребята. - Добираться было сложно, спать хотелось. Будем показывать шутки и сценки. Некоторые придумываем сами. А некоторые — кто-то нам помогает. Юмором увлекаемся давно и на кастинг приехали не столько ради денег, сколько себя проявить.
- Например, на Масленицу я придумал такую шутку: "Когда Сергей Зверев на Масленицу шел домой, его два раза принимали за чучело и пытались сжечь", - смеется Руслан. - Помогал папа. Я два года играю в школьной команде КВН "Улыбка".
- А меня друзья постоянно просят меня их рассмешить, рассказываю истории, - говорит Никита.
На вопрос, на что бы потратили выигрыш, Никита ответил, что хотел бы помочь папе достроить дом на даче, а Руслан рассказал, что хотел бы купить одежду и телефон.
Бывший водитель, а ныне пенсионер Петр пришел не столько выступить, сколько "на разведку". Но все же решил поучаствовать с шутками на кастинге, заранее приняв "для храбрости".
- А от конкурса хотел бы получить удовольствие, увидать комиков и пообщаться с ними, если пройду в Киев.
- Тот, кто сегодня пройдет кастинг, заполнит анкету, позже с ними свяжутся наши администраторы и в середине апреля они поедут на съемки, - говорит Александр Иванов. - А зрители смогут это увидеть во второй половине апреля.
Совет профессионала
Как удачно пройти кастинг "Рассмеши комика"
На вопрос, какие шутки лучше представить на кастинге, сценарист студии "Квартал–95", редактор шоу "Рассмеши комика" и "Рассмеши комика. Дети" Александр Иванов отвечает:
- Если люди пришли с шутками, то можно успеть прочитать штук пятнадцать. Если у вас какие-то истории или стендап, надо, чтобы в минуте было хотя бы шесть шуток. Потому что стендап — формат длинный и не предполагает большой плотности шуток. А в формате "Рассмеши комика" нужна большая плотность юмора, чтобы, если с первых шуток не рассмеялись была вероятность, что засмеются с пятой или шестой.
Фото автора
Кастинг начался в 11 часов и продлится ориентировочно до 16.00. "Индустриалка" побывала там перед самым началом.
- На кастинг в Запорожье зарегистрировалось 28 человек, - рассказал "Индустриалке" сценарист студии "Квартал–95", редактор шоу "Рассмеши комика" и "Рассмеши комика. Дети" Александр Иванов. - Но люди еще могут приходить, регистрироваться. Сегодня самому младшему из зарегистрировавшихся в Запорожье шестнадцать лет, а самому старшему семьдесят шесть лет. Мужчин, наверное, чуть больше, чем женщин.
Отмечу, что Запорожье всегда отлично шутило, еще с старых кавээновских времен. Потом продолжила традицию "Заинька". Есть люди, которые выигрывали по 50 тыс. грн., есть — по 10 тыс. грн. Запорожье — на уровне!
Обычно на кастинги приходит половина кавээнщиков, а вторая половина — просто люди с чувством юмора. Были люди разных профессий, пенсионеры.
Десятиклассники Руслан Балаев и Никита Чикало приехали на кастинг из Энергодара одними из первых.
- Приехали на электричке в девять часов, а выехали в шесть, - рассказываю "Индустриалке" ребята. - Добираться было сложно, спать хотелось. Будем показывать шутки и сценки. Некоторые придумываем сами. А некоторые — кто-то нам помогает. Юмором увлекаемся давно и на кастинг приехали не столько ради денег, сколько себя проявить.
- Например, на Масленицу я придумал такую шутку: "Когда Сергей Зверев на Масленицу шел домой, его два раза принимали за чучело и пытались сжечь", - смеется Руслан. - Помогал папа. Я два года играю в школьной команде КВН "Улыбка".
- А меня друзья постоянно просят меня их рассмешить, рассказываю истории, - говорит Никита.
На вопрос, на что бы потратили выигрыш, Никита ответил, что хотел бы помочь папе достроить дом на даче, а Руслан рассказал, что хотел бы купить одежду и телефон.
Бывший водитель, а ныне пенсионер Петр пришел не столько выступить, сколько "на разведку". Но все же решил поучаствовать с шутками на кастинге, заранее приняв "для храбрости".
- А от конкурса хотел бы получить удовольствие, увидать комиков и пообщаться с ними, если пройду в Киев.
- Тот, кто сегодня пройдет кастинг, заполнит анкету, позже с ними свяжутся наши администраторы и в середине апреля они поедут на съемки, - говорит Александр Иванов. - А зрители смогут это увидеть во второй половине апреля.
Совет профессионала
Как удачно пройти кастинг "Рассмеши комика"
На вопрос, какие шутки лучше представить на кастинге, сценарист студии "Квартал–95", редактор шоу "Рассмеши комика" и "Рассмеши комика. Дети" Александр Иванов отвечает:
- Если люди пришли с шутками, то можно успеть прочитать штук пятнадцать. Если у вас какие-то истории или стендап, надо, чтобы в минуте было хотя бы шесть шуток. Потому что стендап — формат длинный и не предполагает большой плотности шуток. А в формате "Рассмеши комика" нужна большая плотность юмора, чтобы, если с первых шуток не рассмеялись была вероятность, что засмеются с пятой или шестой.
Фото автора
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