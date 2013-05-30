Кастинг начался в 11 часов и продлится ориентировочно до 16.00. " Индустриалка " побывала там перед самым началом.- На кастинг в Запорожье зарегистрировалось 28 человек, - рассказал " Индустриалке " сценарист студии "Квартал–95", редактор шоу " Рассмеши комика " и " Рассмеши комика. Дети " Александр Иванов. - Но люди еще могут приходить, регистрироваться. Сегодня самому младшему из зарегистрировавшихся в Запорожье шестнадцать лет, а самому старшему семьдесят шесть лет. Мужчин, наверное, чуть больше, чем женщин.Отмечу, что Запорожье всегда отлично шутило, еще с старых кавээновских времен. Потом продолжила традицию " Заинька " . Есть люди, которые выигрывали по 50 тыс. грн., есть — по 10 тыс. грн. Запорожье — на уровне!Обычно на кастинги приходит половина кавээнщиков, а вторая половина — просто люди с чувством юмора. Были люди разных профессий, пенсионеры.Десятиклассники Руслан Балаев и Никита Чикало приехали на кастинг из Энергодара одними из первых.- Приехали на электричке в девять часов, а выехали в шесть, - рассказываю " Индустриалке " ребята. - Добираться было сложно, спать хотелось. Будем показывать шутки и сценки. Некоторые придумываем сами. А некоторые — кто-то нам помогает. Юмором увлекаемся давно и на кастинг приехали не столько ради денег, сколько себя проявить.- Например, на Масленицу я придумал такую шутку: " Когда Сергей Зверев на Масленицу шел домой, его два раза принимали за чучело и пытались сжечь " , - смеется Руслан. - Помогал папа. Я два года играю в школьной команде КВН " Улыбка " .- А меня друзья постоянно просят меня их рассмешить, рассказываю истории, - говорит Никита.На вопрос, на что бы потратили выигрыш, Никита ответил, что хотел бы помочь папе достроить дом на даче, а Руслан рассказал, что хотел бы купить одежду и телефон.Бывший водитель, а ныне пенсионер Петр пришел не столько выступить, сколько " на разведку " . Но все же решил поучаствовать с шутками на кастинге, заранее приняв " для храбрости " .- А от конкурса хотел бы получить удовольствие, увидать комиков и пообщаться с ними, если пройду в Киев.- Тот, кто сегодня пройдет кастинг, заполнит анкету, позже с ними свяжутся наши администраторы и в середине апреля они поедут на съемки, - говорит Александр Иванов. - А зрители смогут это увидеть во второй половине апреля.На вопрос, какие шутки лучше представить на кастинге, сценарист студии "Квартал–95", редактор шоу " Рассмеши комика " и " Рассмеши комика. Дети " Александр Иванов отвечает:- Если люди пришли с шутками, то можно успеть прочитать штук пятнадцать. Если у вас какие-то истории или стендап, надо, чтобы в минуте было хотя бы шесть шуток. Потому что стендап — формат длинный и не предполагает большой плотности шуток. А в формате " Рассмеши комика " нужна большая плотность юмора, чтобы, если с первых шуток не рассмеялись была вероятность, что засмеются с пятой или шестой.Фото автора