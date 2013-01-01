В Космическом микрорайоне Запорожья водитель травмировался на работе.
ЧП произошло на территории складов молокозавода. 45-летний мужчина прыгнул с машины и упал.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, водителя с переломами костей ног доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", пьяный запорожец выпал из окна.
Читайте также: В Запорожье мужчина бросился под машину.
ЧП произошло на территории складов молокозавода. 45-летний мужчина прыгнул с машины и упал.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, водителя с переломами костей ног доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", пьяный запорожец выпал из окна.
Читайте также: В Запорожье мужчина бросился под машину.
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