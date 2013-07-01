Запорожская область находится на первом месте в Украине по уровню безработицы.
На сегодня, только по официальным данным, на одно рабочее место претендует 33 жителя региона. В среднем по Украине нагрузка на одну вакансию составляет 8 человек.
Как рассказала директор Запорожского областного центра занятости Ирина Дудник, на учете в службе занятости состоит 25 тысяч 400 безработных, для которых предлагается 808 вакансий.
При том, что в целом по Украине ситуация на рынке труда характеризуется положительной динамикой, в нашем регионе показатели более, чем плачевные. По состоянию на 1 февраля 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество безработных в Украине снизилось на 16%.
О сложившейся в регионе ситуации журналисты поинтересовались сегодня у заместителя председателя Государственной службы занятости Сергея Кравченко, который находится в нашей области с рабочим визитом. Впрочем, кроме общих фраз, никакой конкретики от чиновника не услышали.
- Как оцениваете ситуацию, которая сложилась с высоким уровнем безработицы в Запорожской области?
- На сегодняшний день есть кризис в стране и сегодня очень сложно людям, которые ищут работу, найти ее. У нас очень много людей, которые претендуют на одно рабочее место в Запорожской области. И в данном случае это один из тех регионов, который нуждается в создании рабочих мест, новых инвестициях, нестандартных подходах и решениях. Было бы очень хорошо создание центров развития предпринимательства на базе службы занятости. На сегодня служба занятости максимум прорабатывает работодателей для того, чтобы они дали свои вакансии.
Далее Сергей Кравченко остановился на программах, которые, по словам специалистов, должны помогать трудоустроиться людям. Однако о конкретных результатах и принесенной пользе — сколько тысяч человек благодаря программам нашли работу - увы не сказал.
- Какие конкретные причины, кроме общей ситуации в стране, такого высокого уровня безработицы конкретно в Запорожской области, и какие путь выхода из этой ситуации видят в Госслужбе занятости?
- Любая экономика запускается тогда, если есть реальные экономические предпосылки. Это или инвестиции внешние, или внутренние инвестиции. В данный момент мы видим мобилизацию внутренних инвестиций — создание центров развития предпринимательства, где можно мобилизовать людей, - сказал Сергей Кравченко. - Если я не ошибаюсь, в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях каждый третий человек имеет техническое образование. Здесь можно создать разные инновационные бизнес-идеи, воплощать, делать какие-то продукты, которые можно продавать потом. Это путь, которым в свое время пошла Америка, и это дало большой прогресс.
- Как озвучивала ранее директор областного центра занятости Ирина Дудник, только 6% работодателей Запорожской области передают данные о вакансиях в службу занятости. Каким образом Госслужба занятости планирует бороться с так называемой теневой занятостью, выводить работодателей из тени?
- Мы говорили с заместителем губернатора о том, чтобы все предприятия, которые работают на территории Запорожской области, максимально быстро и максимально подавали свою информацию о вакансиях. Потому что это выгодно им. Если будет у нас эта вакансия, мы будем в любом случае им подбирать персонал. Служба занятости — это эффективнее, чем искать персонал на остановке или двери троллейбуса или трамвая.
Как писала "Индустриалка", руководство Запорожской области не спешит создавать новые рабочие места.
На сегодня, только по официальным данным, на одно рабочее место претендует 33 жителя региона. В среднем по Украине нагрузка на одну вакансию составляет 8 человек.
Как рассказала директор Запорожского областного центра занятости Ирина Дудник, на учете в службе занятости состоит 25 тысяч 400 безработных, для которых предлагается 808 вакансий.
При том, что в целом по Украине ситуация на рынке труда характеризуется положительной динамикой, в нашем регионе показатели более, чем плачевные. По состоянию на 1 февраля 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество безработных в Украине снизилось на 16%.
О сложившейся в регионе ситуации журналисты поинтересовались сегодня у заместителя председателя Государственной службы занятости Сергея Кравченко, который находится в нашей области с рабочим визитом. Впрочем, кроме общих фраз, никакой конкретики от чиновника не услышали.
- Как оцениваете ситуацию, которая сложилась с высоким уровнем безработицы в Запорожской области?
- На сегодняшний день есть кризис в стране и сегодня очень сложно людям, которые ищут работу, найти ее. У нас очень много людей, которые претендуют на одно рабочее место в Запорожской области. И в данном случае это один из тех регионов, который нуждается в создании рабочих мест, новых инвестициях, нестандартных подходах и решениях. Было бы очень хорошо создание центров развития предпринимательства на базе службы занятости. На сегодня служба занятости максимум прорабатывает работодателей для того, чтобы они дали свои вакансии.
Далее Сергей Кравченко остановился на программах, которые, по словам специалистов, должны помогать трудоустроиться людям. Однако о конкретных результатах и принесенной пользе — сколько тысяч человек благодаря программам нашли работу - увы не сказал.
- Какие конкретные причины, кроме общей ситуации в стране, такого высокого уровня безработицы конкретно в Запорожской области, и какие путь выхода из этой ситуации видят в Госслужбе занятости?
- Любая экономика запускается тогда, если есть реальные экономические предпосылки. Это или инвестиции внешние, или внутренние инвестиции. В данный момент мы видим мобилизацию внутренних инвестиций — создание центров развития предпринимательства, где можно мобилизовать людей, - сказал Сергей Кравченко. - Если я не ошибаюсь, в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях каждый третий человек имеет техническое образование. Здесь можно создать разные инновационные бизнес-идеи, воплощать, делать какие-то продукты, которые можно продавать потом. Это путь, которым в свое время пошла Америка, и это дало большой прогресс.
- Как озвучивала ранее директор областного центра занятости Ирина Дудник, только 6% работодателей Запорожской области передают данные о вакансиях в службу занятости. Каким образом Госслужба занятости планирует бороться с так называемой теневой занятостью, выводить работодателей из тени?
- Мы говорили с заместителем губернатора о том, чтобы все предприятия, которые работают на территории Запорожской области, максимально быстро и максимально подавали свою информацию о вакансиях. Потому что это выгодно им. Если будет у нас эта вакансия, мы будем в любом случае им подбирать персонал. Служба занятости — это эффективнее, чем искать персонал на остановке или двери троллейбуса или трамвая.
Как писала "Индустриалка", руководство Запорожской области не спешит создавать новые рабочие места.
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