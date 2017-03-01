Как сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги, время отправления поезда из Запорожья и время остановок остается без изменений.Изменения коснутся рейсов 5-6, 10-13, 18-20, 24-27 апреля и 3-4, 10-11, 15-16 мая.Так, поезд №731 Запорожье – Киев будет отправляться из Запорожья в 15:37 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:50 (18-20 апреля – в 23:53) с остановками на станциях Днепропетровск (г. Днепр) (16:59-17:09), Днепродзержинск (Каменское) (17:35-17:37), Пятихатки (18:27-18:28), Александрия (19:10-19:11), Знаменка (19:38-19:39), им. Т.Шевченко (20:40-20:41).Напоминаем, что из Киева в Запорожье ежедневно курсирует скоростной поезд Интерсити+ №736/735.