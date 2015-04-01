Восстановительный ремонт обошелся в 222 тысячи гривен, которые были выделены из областного фонда содействия обороне Запорожской области.Это уже второй автомобиль, отремонтированный специалистами завода, за что заместитель командира роты по вооружению роты огневой поддержки младший лейтенант Иван Волканов поблагодарил председателя правления ПАО " ЗАЗ " Николая Евдокименко.Автомобиль на ремонт пригнали, обратно он отправился своим ходом — за руль сел водитель младший сержант Иван Шостак.Отремонтированный КАМАЗ-53212 позволит военным использовать автомобиль для перевозки различных грузов.Фото автора