Более 20 единиц техники для воинских частей уже отремонтировали запорожские предприятия. Сегодня в расположение 23-го отдельного мотопехотного батальона 56 ОМБР ушел еще один бортовой грузовой автомобиль — КАМАЗ-53212, которому вторую жизнь дали специалисты Запорожского автомобилестроительного завода.
Восстановительный ремонт обошелся в 222 тысячи гривен, которые были выделены из областного фонда содействия обороне Запорожской области.
Это уже второй автомобиль, отремонтированный специалистами завода, за что заместитель командира роты по вооружению роты огневой поддержки младший лейтенант Иван Волканов поблагодарил председателя правления ПАО "ЗАЗ" Николая Евдокименко.
Автомобиль на ремонт пригнали, обратно он отправился своим ходом — за руль сел водитель младший сержант Иван Шостак.
Отремонтированный КАМАЗ-53212 позволит военным использовать автомобиль для перевозки различных грузов.
Фото автора
Восстановительный ремонт обошелся в 222 тысячи гривен, которые были выделены из областного фонда содействия обороне Запорожской области.
Это уже второй автомобиль, отремонтированный специалистами завода, за что заместитель командира роты по вооружению роты огневой поддержки младший лейтенант Иван Волканов поблагодарил председателя правления ПАО "ЗАЗ" Николая Евдокименко.
Автомобиль на ремонт пригнали, обратно он отправился своим ходом — за руль сел водитель младший сержант Иван Шостак.
Отремонтированный КАМАЗ-53212 позволит военным использовать автомобиль для перевозки различных грузов.
Фото автора
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