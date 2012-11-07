Депутат Запорожского городского совета Александр Пшеничный решил сложить с себя полномочия.
Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
Как писала "Индустриалка", в пятницу Александр Николаевич был назначен главой Хортицкой райадминистрации.
Решение о выходе Александра Пшеничного из состава депутатского корпуса должны поддержать его коллеги на сессии горсовета.
Следующей в списке Оппозиционного блока значится депутат горсовета прошлого созыва, президент организации "Победим рак" Зинаида Гальчинская.
Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
Как писала "Индустриалка", в пятницу Александр Николаевич был назначен главой Хортицкой райадминистрации.
Решение о выходе Александра Пшеничного из состава депутатского корпуса должны поддержать его коллеги на сессии горсовета.
Следующей в списке Оппозиционного блока значится депутат горсовета прошлого созыва, президент организации "Победим рак" Зинаида Гальчинская.
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