В Вольнянское отделение полиции о пропаже девушек 11 марта около 19 часов сообщила мать одной из них. 38-летняя женщина рассказала, что ее 14-летняя дочь вместе со своей подругой-ровесницей 9 марта самовольно ушла из дома и до настоящего времени девушки не вернулись.Ее мобильный телефон был выключен. Включался последний раз 11 марта в 18:00 часов на 2 минуты. Где может находиться ее дочь, мать не знает.Полицейские провели необходимые первоочередные мероприятия, направленные на поиски девушек. Правоохранителям заявительница объяснила, что с февраля 2017 года ее дочь начала общаться с парнем из Запорожья. Это и стало зацепкой для стражей правопорядка.Сотрудники полиции установили круг дружеских связей беглянок, провели мониторинг социальных сетей, организовали отработки мест массового скопления молодежи, железнодорожных вокзалов и автобусных станций. На их розыск был ориентирован личный состав отделения полиции и общественность. Правоохранители установили, что девушки в суицидальные сообщества в сети Интернет не вступали.Поскольку со слов матери девушки могли находиться в Запорожье, работники сектора ювенальной превенции Вольнянского ОП отправились в областной центр на поиски. Около 1 часа ночи 12 марта принятые меры дали результат. Девушки вместе со знакомыми ребятами гуляли по улицам Запорожья.Несовершеннолетних переданы родителям. Решается вопрос о привлечении взрослых к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей по ч.1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей), сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области