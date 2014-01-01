Выполнять эти работы подрядчики начали 9 марта.Как сообщает пресс-служба Службы автодорог в Запорожской области, это уже вторая часть седьмого этапа работ, который включает в себя продольное надвигание верховой части пролетного строения моста на длину 96 м. Первую часть надвижки пролетного строения подрядчики выполнили 16 февраля — насунули на отметку 24 м.Сегодня 13 марта, по состоянию на 12.00, подрядчики дошли до отметки 57 м и хотя осталось надвинуть еще 15 м, передняя часть конструкции уже " легла " на капитальную опору № 2 (левый берег Старого Днепра).Фото: пресс-служба Службы автодорог в Запорожской области