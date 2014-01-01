Завтра, 14 марта, рабочие подрядной организации ООО "Предприятие "Маст-Буд" планируют завершить работы по продольной надвижке верховой части пролетного строения Сооружения №4 (мост через р. Старый Днепр), надвинув конструкцию на 72 метра.
Выполнять эти работы подрядчики начали 9 марта.
Как сообщает пресс-служба Службы автодорог в Запорожской области, это уже вторая часть седьмого этапа работ, который включает в себя продольное надвигание верховой части пролетного строения моста на длину 96 м. Первую часть надвижки пролетного строения подрядчики выполнили 16 февраля — насунули на отметку 24 м.
Сегодня 13 марта, по состоянию на 12.00, подрядчики дошли до отметки 57 м и хотя осталось надвинуть еще 15 м, передняя часть конструкции уже "легла" на капитальную опору № 2 (левый берег Старого Днепра).
Фото: пресс-служба Службы автодорог в Запорожской области
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