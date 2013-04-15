Как сообщается на сайте Благотворительной организации " Сияние надежды " , Дима родился здоровым ребенком, подвижным, улыбчивым. Молодые родители старались дать сыну все самое лучшее.В начале лета 2016-го мама Димы заметила, что малыш приболел, стал вялым, не активным. В акимовской больнице его положили в инфекционное отделение, пролечили две недели и выписали здоровым.Но вскоре малышу снова стало плохо. Тогда родители обратились в мелитопольскую больницу. После получения результатов анализа крови, ребенка направили в областную детскую клиническую больницу и там уже был поставлен неутешительный диагноз.Родители Димы и его близкие очень тяжело восприняли вердикт врачей. Но все понимают, что нужно продолжать борьбу, его болезнь поддается лечению. Просто стоимость этого лечения у нас в стране заоблачная и семье из небольшого села своими силами просто не справится.На данный момент Дима находится в областной больнице, где проходит курс высокодозной химиотерапии. Дальнейшее лечение будет известно после окончания этого курса. Сейчас средства нужны на лекарственные препараты. И еще очень нужны доноры. Мальчику вливают много тромбоконцентрата и других препаратов крови. Родные Димы обращаются с просьбой о помощи ко всем, кто может внести хоть небольшой вклад в выздоровление мальчика.До конца месяца нужно 30 доноров. Кровь можно сдать в любом центре приема донорской крови, НО! необходимо отметить, что кровь именно для Бетина Димы, нужно также получить талон и передать маме, на удобных для донора условиях. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите, если сдали кровь маме или папе малыша." Благотворительная организация " Сияние надежды " обращается ко всем: не будьте равнодушными, вместе мы можем сделать для Димы очень много. Мы должны дать Диме шанс на полноценную жизнь. Это в наших силах.Добрые дела не проходят бесследно, они возвращаются и освещают жизненный путь как маяки!Реквизиты для пожертвований:БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ "Р/с 26008000118173 МФО 300023 ПАО " Укрсоцбанк " ЕГРПОУ 36311604Р/с 26004055732775 МФО 313399 ПАТ КБ " Приватбанк " ЕГРПОУ 36311604Назначение платежа: " Благотворительная помощь для Бетина Дмитрия "Контакты родителей:мама Екатерина Бетина (050)-197-26-61папа Антон Бетин (099)-966-75-98Фото: сайт БО "Сияние надежды"