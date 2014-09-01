Информационную доску в честь Героев добровольческих батальонов открыли сегодня в Запорожье.
Событие состоялось в рамках празднования Дня украинского добровольца, которое, согласно постановлению Верховной Рады от 17 января 2017 года, отмечается теперь 14 марта.
- В этом году впервые в истории нашего государства учрежден новый государственный праздник — День украинского добровольца. Я уверен, что все представители добровольческих батальонов — это самые смелые и мужественные люди, ведь они первыми взяли в руки оружия, не дожидаясь приказов, повесток, и пошли защищать нашу страну, - сказал начальник управления внутренней политики, прессы и информации Запорожского горсовета Владимир Головешко. - Это новый уровень настоящего украинского патриотизма, поэтому для Украины этот праздник будет одним из самых значимых.
За три года более 10 тысяч запорожцев отправились в зону проведения антитеррористической операции защищать свободу и независимость Украины, каждый пятый из них — доброволец.
Добровольческие батальоны в самом начале войны сыграли особенную роль. Они формировались и действовали, возможно, не всегда по законам военных стратегий, но по зову сердца и стремлением защитить Родину.
- Мы не имеем права не вспомнит и не почтить память тех ребят, которые не вернулись с поля боя. Наш с вами святой долг помнить их и передавать славу с поколения в поколении, - сказал управляющий делами исполнительного аппарата Запорожского облсовета Владимир Подорожко. - Искренние слова благодарности также тем добровольцам, которые сейчас защищают территориальную целостность нашей страны, а вернувшись в к мирной жизни, продолжают помогать нашим военным. Когда власть, народ и воины будут едиными, тогда мы будем действительно непобедимыми.
На базе запорожской самообороны был сформирован 37-й батальон территориальной обороны, бойцы которого боролись с противником под Карловкой, Мариуполем, Авдеевкой, Донецким аэропортом и других горячих точках зоны АТО.
В этой борьбе свою жизнь отдали более 140 запорожцев, среди которых 11 воинов добровольческих батальонов: солдат Александр Дяченко, солдат Александр Пальгуев, солдат Меруж Мирошниченко, Сергей Суховой, сержант Руслан Кушов, солдат Владимир Зюзь, солдат Дмитрий Мартьянов, солдат Максим Прокуратов, майор милиции Юрий Дмитриев, солдат Сергей Бурлака, солдат Даниил Касьяненко.
На торжестве присутствовала мама погибшего Миружа Мирошниченко Ирина Васильевна.
- Меруж родился в 1984 году, в мае 2014 года добровольно пошел защищать Украину в составе Украинского добровольческого корпуса. Принимал участие в боевых действиях. 12 августа 2014 погиб под Марьинкой, выполняя боевое задание вместе со своими побратимами. Они все погибли, это была спланированная засада. В этот же день российские СМИ уже показали расстрел наших ребят-добровольцев, - дрожащим голосом рассказала Ирина Васильевна. - Мне очень больно говорить, тяжело, но гордость за сына остается в моем сердце и дает мне силы жить дальше.
Низкий поклон всем ребятам, которые стали на защиту Родины, огромная благодарность людям, которые об этом помнят и ценят подвиг ребят.
У Меружа осталось двое детей. Старшему сыну уже 12, а младший родился на 9 день после смерти отца...
Право торжественно открыть информационную доску, посвященную запорожским героям добровольческих батальонов предоставили родителям Даниила Касьяненко — Константину Николаевичу и Марине Владимировне.
- Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто пишет новейшую историю Украины - добровольцам. Благодаря этим людям мы удержали украинскую власть в Запорожье, Днепре, Харькове и значительной части Донецкой и Луганской областей, - сказал заместитель директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Александр Зубченко.
После окончания торжественной части присутствующие возложили цветы к информационной доске.
Фото Александра Прилепы.
Событие состоялось в рамках празднования Дня украинского добровольца, которое, согласно постановлению Верховной Рады от 17 января 2017 года, отмечается теперь 14 марта.
- В этом году впервые в истории нашего государства учрежден новый государственный праздник — День украинского добровольца. Я уверен, что все представители добровольческих батальонов — это самые смелые и мужественные люди, ведь они первыми взяли в руки оружия, не дожидаясь приказов, повесток, и пошли защищать нашу страну, - сказал начальник управления внутренней политики, прессы и информации Запорожского горсовета Владимир Головешко. - Это новый уровень настоящего украинского патриотизма, поэтому для Украины этот праздник будет одним из самых значимых.
За три года более 10 тысяч запорожцев отправились в зону проведения антитеррористической операции защищать свободу и независимость Украины, каждый пятый из них — доброволец.
Добровольческие батальоны в самом начале войны сыграли особенную роль. Они формировались и действовали, возможно, не всегда по законам военных стратегий, но по зову сердца и стремлением защитить Родину.
- Мы не имеем права не вспомнит и не почтить память тех ребят, которые не вернулись с поля боя. Наш с вами святой долг помнить их и передавать славу с поколения в поколении, - сказал управляющий делами исполнительного аппарата Запорожского облсовета Владимир Подорожко. - Искренние слова благодарности также тем добровольцам, которые сейчас защищают территориальную целостность нашей страны, а вернувшись в к мирной жизни, продолжают помогать нашим военным. Когда власть, народ и воины будут едиными, тогда мы будем действительно непобедимыми.
На базе запорожской самообороны был сформирован 37-й батальон территориальной обороны, бойцы которого боролись с противником под Карловкой, Мариуполем, Авдеевкой, Донецким аэропортом и других горячих точках зоны АТО.
В этой борьбе свою жизнь отдали более 140 запорожцев, среди которых 11 воинов добровольческих батальонов: солдат Александр Дяченко, солдат Александр Пальгуев, солдат Меруж Мирошниченко, Сергей Суховой, сержант Руслан Кушов, солдат Владимир Зюзь, солдат Дмитрий Мартьянов, солдат Максим Прокуратов, майор милиции Юрий Дмитриев, солдат Сергей Бурлака, солдат Даниил Касьяненко.
На торжестве присутствовала мама погибшего Миружа Мирошниченко Ирина Васильевна.
- Меруж родился в 1984 году, в мае 2014 года добровольно пошел защищать Украину в составе Украинского добровольческого корпуса. Принимал участие в боевых действиях. 12 августа 2014 погиб под Марьинкой, выполняя боевое задание вместе со своими побратимами. Они все погибли, это была спланированная засада. В этот же день российские СМИ уже показали расстрел наших ребят-добровольцев, - дрожащим голосом рассказала Ирина Васильевна. - Мне очень больно говорить, тяжело, но гордость за сына остается в моем сердце и дает мне силы жить дальше.
Низкий поклон всем ребятам, которые стали на защиту Родины, огромная благодарность людям, которые об этом помнят и ценят подвиг ребят.
У Меружа осталось двое детей. Старшему сыну уже 12, а младший родился на 9 день после смерти отца...
Право торжественно открыть информационную доску, посвященную запорожским героям добровольческих батальонов предоставили родителям Даниила Касьяненко — Константину Николаевичу и Марине Владимировне.
- Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто пишет новейшую историю Украины - добровольцам. Благодаря этим людям мы удержали украинскую власть в Запорожье, Днепре, Харькове и значительной части Донецкой и Луганской областей, - сказал заместитель директора департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Александр Зубченко.
После окончания торжественной части присутствующие возложили цветы к информационной доске.
Фото Александра Прилепы.
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