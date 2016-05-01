В Бородинском микрорайоне Запорожья участники ДТП устроили драку.
Водитель, который был за рулем автомобиля "АЗЛК 2140", во время поворота столкнулся с "ВАЗом", обгонявшим машину на перекрестке, что запрещено правилами дорожного движения.
После аварии водители подрались. На место прибыли правоохранители, которые установили, что водитель "Лады" пьян - это подтвердили результаты алкотестера.
Оба водителя получили админпротоколы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина бросился под машину.
Читайте также: В Запорожье маршрутка сбила человека.
Водитель, который был за рулем автомобиля "АЗЛК 2140", во время поворота столкнулся с "ВАЗом", обгонявшим машину на перекрестке, что запрещено правилами дорожного движения.
После аварии водители подрались. На место прибыли правоохранители, которые установили, что водитель "Лады" пьян - это подтвердили результаты алкотестера.
Оба водителя получили админпротоколы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина бросился под машину.
Читайте также: В Запорожье маршрутка сбила человека.
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