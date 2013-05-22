Редкая возможность увидеть одну из лучших в Украине коллекций работ Татьяны Яблонской есть сейчас у запорожцев и гостей города.
В честь столетия со дня рождения художницы в Запорожском областном художественном музее открыта выставка "Эпоха Татьяны Яблонской". Здесь представлены тридцать одно произведение из закрытых фондов нашего художественного музея и две — из частной коллекции. В предыдущий раз музей показывал эти работы двенадцать лет назад.
Творчество Татьяны Яблонской представлено с 1945 по 2002 год во всем многообразии. Разная техника - живопись, графика, обереги из соломы; разные жанры — портреты, натюрморты, пейзажи, причем всех времен года; разные направления.
- У нас есть все, мы самые лучшие, - улыбается куратор выставки, заместитель директора по научной работе Галина Борисова, которая лично общалась с Татьяной Яблонской. - Мы собирали коллекцию работ Татьяны Ниловны практически с основания нашего музея, тридцать шесть лет, по одной-две работы в год, иногда с длительным перерывом. (Художественному музею - сорок пять лет. - С. О.). Тем не менее, нам удалось собрать самую большую среди областных музеев и самую высокую по качеству коллекцию в Украине. Наша коллекция, как никакая другая — лицо этой художницы, полная картина ее творчества. Единственный конкурент — Национальный художественный музей в Киеве, у которого больше возможностей, чем у нас.
Самые ранние картины - "На Крещатике", когда Татьяна Яблонская вернулась в Киев и была поражена разрушенным городом, и "Портрет сестры". Последнюю работу, "Хмурый день", художница подарила нам буквально за несколько месяцев до своей кончины.
- Какая картина Татьяны Яблонской стала началом музейной коллекции?
- Знаменитая "Колыбельная" (1968 год), в декоративном стиле. Это символично — когда она к нам поступила, музей был в младенческом возрасте, практически без экспонатов.
Раньше государство помогало музеям комплектовать коллекции. Была такая система, что работы закупались с выставок, а потом музеи выбирали.
Тогда Татьяна Ниловна восхищалась нашим мужеством, что мы не побоялись взять "Колыбельную" в коллекцию. Потому что в те времена в глазах партийных функционеров эта картина была грозным оружием против советской власти. Казалось бы, какую опасность несет "Колыбельный"? А декоративные картины Татьяны Яблонской снимали с выставок, вызывали Татьяну Ниловну в ЦК КПСС, лишали выборных должностей.
- Многие знают Татьяна Яблонскую по ее жизнерадостному шедевру соцреализма "Хлеб", созданному в 1949 году.
- Эта картина так и осталась шедевром, визитной карточкой Татьяны Яблонской. Обидно, что все работы, которые получили госпремии, остались в России. "Хлеб" и "Лен" - в Третьяковской галерее, "Весна" - в Русском музее. Очень много работ в областных музеях, для нас они потеряны. Но, тем не менее, они как были высшим достижением художницы, так и остались.
К слову, у нас есть эскиз к картине "Безымянные высоты", которая хранится в Третьяковке.
Но феномен Татьяны Яблонской в том, что она все время менялась, иногда даже невозможно представить, что это рисовал один и тот же художник. Закончились 1950-е годы и, как говорили, Яблонская "сломала все кисти", распрощавшись с соцреализмом.
В 1960-е годы в творчестве Татьяны Ниловны родился декоративный стиль, украинские мотивы, кстати, лучше всего представленный в нашей коллекции. Это та же "Колыбель", "Писанки", "Старые хаты" - яркие, насыщенные произведения. Татьяна Яблонская также увлекалась импрессионизмом ("Над водой").
- Бывала ли художница в Запорожье?
- В начале 1970-х годов Татьяна Яблонская на один день приезжала в Запорожье — сегодня никто не помнит зачем. Она побывала в Союзе художников, Татьяну Ниловну повезли на Хортицу и провели для нее экскурсию. Это было незадолго до открытия нашего музея. Мы же общались с Татьяной Ниловной в Киеве.
- Какая ее черта вам запомнилась?
- Она была необыкновенно красивой женщиной с непростым, властным и бескомпромиссным характером. Коллеги-художники называли ее Амазонкой.
У Татьяны Яблонской - непростая судьба. У нее было огромное количество титулов, орденов и медалей, но вся ее жизнь прошла в борьбе с системой, с помощью творчества. А с 1990-х годов у Татьяны Ниловны начались большие проблемы со здоровьем, которые привели ее к инвалидной коляске, парализовало правую руку, но она научилась рисовать левой. Последние ее работы, пастели — это шедевры!
ПРИХОДИТЕ!
Выставка "Эпоха Татьяны Яблонской" открыта в Запорожском областном художественном музее ориентировочно до конца марта (возможно, ее работа будет продлена)
Также продолжает работы выставка "Солнечная птица Анны Самарской" (народная живопись, петриковская роспись).
Адрес художественного музея: ул. Независимости Украины, 76-б.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Выходные: воскресенье, понедельник.
Билеты: 10 грн., льготный — 5 грн.
Вход на презентацию свободный.
Телефон для справок 233-61-93.
"Индустриалка" также писала: "Как ходить в музеи, чтобы получить удовольствие".
Фото автора
В честь столетия со дня рождения художницы в Запорожском областном художественном музее открыта выставка "Эпоха Татьяны Яблонской". Здесь представлены тридцать одно произведение из закрытых фондов нашего художественного музея и две — из частной коллекции. В предыдущий раз музей показывал эти работы двенадцать лет назад.
Творчество Татьяны Яблонской представлено с 1945 по 2002 год во всем многообразии. Разная техника - живопись, графика, обереги из соломы; разные жанры — портреты, натюрморты, пейзажи, причем всех времен года; разные направления.
- У нас есть все, мы самые лучшие, - улыбается куратор выставки, заместитель директора по научной работе Галина Борисова, которая лично общалась с Татьяной Яблонской. - Мы собирали коллекцию работ Татьяны Ниловны практически с основания нашего музея, тридцать шесть лет, по одной-две работы в год, иногда с длительным перерывом. (Художественному музею - сорок пять лет. - С. О.). Тем не менее, нам удалось собрать самую большую среди областных музеев и самую высокую по качеству коллекцию в Украине. Наша коллекция, как никакая другая — лицо этой художницы, полная картина ее творчества. Единственный конкурент — Национальный художественный музей в Киеве, у которого больше возможностей, чем у нас.
Самые ранние картины - "На Крещатике", когда Татьяна Яблонская вернулась в Киев и была поражена разрушенным городом, и "Портрет сестры". Последнюю работу, "Хмурый день", художница подарила нам буквально за несколько месяцев до своей кончины.
- Какая картина Татьяны Яблонской стала началом музейной коллекции?
- Знаменитая "Колыбельная" (1968 год), в декоративном стиле. Это символично — когда она к нам поступила, музей был в младенческом возрасте, практически без экспонатов.
Раньше государство помогало музеям комплектовать коллекции. Была такая система, что работы закупались с выставок, а потом музеи выбирали.
Тогда Татьяна Ниловна восхищалась нашим мужеством, что мы не побоялись взять "Колыбельную" в коллекцию. Потому что в те времена в глазах партийных функционеров эта картина была грозным оружием против советской власти. Казалось бы, какую опасность несет "Колыбельный"? А декоративные картины Татьяны Яблонской снимали с выставок, вызывали Татьяну Ниловну в ЦК КПСС, лишали выборных должностей.
- Многие знают Татьяна Яблонскую по ее жизнерадостному шедевру соцреализма "Хлеб", созданному в 1949 году.
- Эта картина так и осталась шедевром, визитной карточкой Татьяны Яблонской. Обидно, что все работы, которые получили госпремии, остались в России. "Хлеб" и "Лен" - в Третьяковской галерее, "Весна" - в Русском музее. Очень много работ в областных музеях, для нас они потеряны. Но, тем не менее, они как были высшим достижением художницы, так и остались.
К слову, у нас есть эскиз к картине "Безымянные высоты", которая хранится в Третьяковке.
Но феномен Татьяны Яблонской в том, что она все время менялась, иногда даже невозможно представить, что это рисовал один и тот же художник. Закончились 1950-е годы и, как говорили, Яблонская "сломала все кисти", распрощавшись с соцреализмом.
В 1960-е годы в творчестве Татьяны Ниловны родился декоративный стиль, украинские мотивы, кстати, лучше всего представленный в нашей коллекции. Это та же "Колыбель", "Писанки", "Старые хаты" - яркие, насыщенные произведения. Татьяна Яблонская также увлекалась импрессионизмом ("Над водой").
- Бывала ли художница в Запорожье?
- В начале 1970-х годов Татьяна Яблонская на один день приезжала в Запорожье — сегодня никто не помнит зачем. Она побывала в Союзе художников, Татьяну Ниловну повезли на Хортицу и провели для нее экскурсию. Это было незадолго до открытия нашего музея. Мы же общались с Татьяной Ниловной в Киеве.
- Какая ее черта вам запомнилась?
- Она была необыкновенно красивой женщиной с непростым, властным и бескомпромиссным характером. Коллеги-художники называли ее Амазонкой.
У Татьяны Яблонской - непростая судьба. У нее было огромное количество титулов, орденов и медалей, но вся ее жизнь прошла в борьбе с системой, с помощью творчества. А с 1990-х годов у Татьяны Ниловны начались большие проблемы со здоровьем, которые привели ее к инвалидной коляске, парализовало правую руку, но она научилась рисовать левой. Последние ее работы, пастели — это шедевры!
ПРИХОДИТЕ!
Выставка "Эпоха Татьяны Яблонской" открыта в Запорожском областном художественном музее ориентировочно до конца марта (возможно, ее работа будет продлена)
Также продолжает работы выставка "Солнечная птица Анны Самарской" (народная живопись, петриковская роспись).
Адрес художественного музея: ул. Независимости Украины, 76-б.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Выходные: воскресенье, понедельник.
Билеты: 10 грн., льготный — 5 грн.
Вход на презентацию свободный.
Телефон для справок 233-61-93.
"Индустриалка" также писала: "Как ходить в музеи, чтобы получить удовольствие".
Фото автора
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