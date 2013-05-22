В честь столетия со дня рождения художницы в Запорожском областном художественном музее открыта выставка " Эпоха Татьяны Яблонской " . Здесь представлены тридцать одно произведение из закрытых фондов нашего художественного музея и две — из частной коллекции. В предыдущий раз музей показывал эти работы двенадцать лет назад.Творчество Татьяны Яблонской представлено с 1945 по 2002 год во всем многообразии. Разная техника - живопись, графика, обереги из соломы; разные жанры — портреты, натюрморты, пейзажи, причем всех времен года; разные направления.- У нас есть все, мы самые лучшие, - улыбается куратор выставки, заместитель директора по научной работе Галина Борисова, которая лично общалась с Татьяной Яблонской. - Мы собирали коллекцию работ Татьяны Ниловны практически с основания нашего музея, тридцать шесть лет, по одной-две работы в год, иногда с длительным перерывом.Тем не менее, нам удалось собрать самую большую среди областных музеев и самую высокую по качеству коллекцию в Украине. Наша коллекция, как никакая другая — лицо этой художницы, полная картина ее творчества. Единственный конкурент — Национальный художественный музей в Киеве, у которого больше возможностей, чем у нас.Самые ранние картины - " На Крещатике " , когда Татьяна Яблонская вернулась в Киев и была поражена разрушенным городом, и "Портрет сестры". Последнюю работу, " Хмурый день " , художница подарила нам буквально за несколько месяцев до своей кончины.- Знаменитая " Колыбельная " (1968 год), в декоративном стиле. Это символично — когда она к нам поступила, музей был в младенческом возрасте, практически без экспонатов.Раньше государство помогало музеям комплектовать коллекции. Была такая система, что работы закупались с выставок, а потом музеи выбирали.Тогда Татьяна Ниловна восхищалась нашим мужеством, что мы не побоялись взять " Колыбельную " в коллекцию. Потому что в те времена в глазах партийных функционеров эта картина была грозным оружием против советской власти. Казалось бы, какую опасность несет " Колыбельный " ? А декоративные картины Татьяны Яблонской снимали с выставок, вызывали Татьяну Ниловну в ЦК КПСС, лишали выборных должностей.- Эта картина так и осталась шедевром, визитной карточкой Татьяны Яблонской. Обидно, что все работы, которые получили госпремии, остались в России. " Хлеб " и " Лен " - в Третьяковской галерее, " Весна " - в Русском музее. Очень много работ в областных музеях, для нас они потеряны. Но, тем не менее, они как были высшим достижением художницы, так и остались.К слову, у нас есть эскиз к картине " Безымянные высоты " , которая хранится в Третьяковке.Но феномен Татьяны Яблонской в том, что она все время менялась, иногда даже невозможно представить, что это рисовал один и тот же художник. Закончились 1950-е годы и, как говорили, Яблонская " сломала все кисти " , распрощавшись с соцреализмом.В 1960-е годы в творчестве Татьяны Ниловны родился декоративный стиль, украинские мотивы, кстати, лучше всего представленный в нашей коллекции. Это та же " Колыбель " , " Писанки " , " Старые хаты " - яркие, насыщенные произведения. Татьяна Яблонская также увлекалась импрессионизмом ( " Над водой " ).- В начале 1970-х годов Татьяна Яблонская на один день приезжала в Запорожье — сегодня никто не помнит зачем. Она побывала в Союзе художников, Татьяну Ниловну повезли на Хортицу и провели для нее экскурсию. Это было незадолго до открытия нашего музея. Мы же общались с Татьяной Ниловной в Киеве.- Она была необыкновенно красивой женщиной с непростым, властным и бескомпромиссным характером. Коллеги-художники называли ее Амазонкой.У Татьяны Яблонской - непростая судьба. У нее было огромное количество титулов, орденов и медалей, но вся ее жизнь прошла в борьбе с системой, с помощью творчества. А с 1990-х годов у Татьяны Ниловны начались большие проблемы со здоровьем, которые привели ее к инвалидной коляске, парализовало правую руку, но она научилась рисовать левой. Последние ее работы, пастели — это шедевры!"Индустриалка" также писала: "".Фото автора