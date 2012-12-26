105 лет исполнилось жителю Коммунарского района Григорию Антоновичу Коваленко.
Юбиляра пришли поздравить представители районной власти.
Григорию Антоновичу вручили Приветственный адрес от председателя районной администрации, подарки и цветы. Со словами благодарности за многолетний самоотверженный труд к имениннику обратился заместитель председателя районной администрации по Коммунарскому району Владимир Кузьменко.
Григорий Антонович Коваленко родился в крестьянской семье на Полтавщине. Прошел долгий жизненный путь, участвовал в трех войнах. Последние годы работал водителем грузового автомобиля. На пенсию вышел в 72 года, сообщает сайт мэрии.
Юбиляра пришли поздравить представители районной власти.
Григорию Антоновичу вручили Приветственный адрес от председателя районной администрации, подарки и цветы. Со словами благодарности за многолетний самоотверженный труд к имениннику обратился заместитель председателя районной администрации по Коммунарскому району Владимир Кузьменко.
Григорий Антонович Коваленко родился в крестьянской семье на Полтавщине. Прошел долгий жизненный путь, участвовал в трех войнах. Последние годы работал водителем грузового автомобиля. На пенсию вышел в 72 года, сообщает сайт мэрии.
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