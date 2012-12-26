Юбиляра пришли поздравить представители районной власти.Григорию Антоновичу вручили Приветственный адрес от председателя районной администрации, подарки и цветы. Со словами благодарности за многолетний самоотверженный труд к имениннику обратился заместитель председателя районной администрации по Коммунарскому району Владимир Кузьменко.Григорий Антонович Коваленко родился в крестьянской семье на Полтавщине. Прошел долгий жизненный путь, участвовал в тр е х войнах. Последние годы работал водителем грузового автомобиля. На пенсию вышел в 72 года, сообщает сайт мэрии.