На бульваре Шевченко в Запорожье мужчина бросился под проезжающий мимо автомобиль.
Как выяснилось, 40-летний запорожец был пьян.
Во время аварии пострадавший получил сотрясение мозга и ушиб головы, однако, от госпитализации отказался, сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяный мужчина выпал из окна.
Читайте также: В Запорожской области угнали иномарку киевского предприятия.
Как выяснилось, 40-летний запорожец был пьян.
Во время аварии пострадавший получил сотрясение мозга и ушиб головы, однако, от госпитализации отказался, сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяный мужчина выпал из окна.
Читайте также: В Запорожской области угнали иномарку киевского предприятия.
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