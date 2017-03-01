14 марта в 17.20 в детской музыкальной школе №3 (ул. Независимой Украины, 36) состоится концерт-встреча с воинами-участниками АТО "Прийди до серця, Україно, благослови добром всіх нас".
Коллектив школы выступил с инициативой сделать такие концерты доброй традицией. Юные музыканты и преподаватели школы в День украинского добровольца подарят защитникам Украины хорошую музыку и поблагодарят их за мужество и верность долгу, сообщает сайт мэрии.
Как писала "Индустриалка", в этом году в Украине впервые отмечают День добровольца. Какие еще праздничные мероприятия запланированы в Запорожье, смотрите здесь.
Читайте также: В Запорожье перекроют движение по проспекту.
Коллектив школы выступил с инициативой сделать такие концерты доброй традицией. Юные музыканты и преподаватели школы в День украинского добровольца подарят защитникам Украины хорошую музыку и поблагодарят их за мужество и верность долгу, сообщает сайт мэрии.
Как писала "Индустриалка", в этом году в Украине впервые отмечают День добровольца. Какие еще праздничные мероприятия запланированы в Запорожье, смотрите здесь.
Читайте также: В Запорожье перекроют движение по проспекту.
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