В Запорожье на проспекте Соборном пассажирская маршрутка наехала на пешехода.
Рано утром микроавтобус сбил 66-летнюю женщину.
Пострадавшую с ушибами доставили в больницу, сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко. После оказания медицинской помощи ее отправили домой.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяный водитель лишился машины.
Читайте также: В Запорожье ребенок во время игры упал со второго этажа.
Рано утром микроавтобус сбил 66-летнюю женщину.
Пострадавшую с ушибами доставили в больницу, сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза работников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко. После оказания медицинской помощи ее отправили домой.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье пьяный водитель лишился машины.
Читайте также: В Запорожье ребенок во время игры упал со второго этажа.
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