В 2017 году комбинат планирует отправить потребителям по Днепру порядка 600 тысяч тонн продукции в Болгарию, Турцию, Грецию, Сербию, Румынию.Впервые межнавигационный сезон на Днепре был сокращен в прошлом году, когда ПАО " Запорожсталь " совместно с Запорожским речным портом инициировал обращение к Министерству инфраструктуры Украины с предложением открывать навигацию в зависимости от погодных условий. В результате зимнее затишье на Днепре в 2016 году сократилось с 4 до 1,5 месяца." Водные перевозки имеют безусловные логистические преимущества перед всеми остальными видами транспортировки продукции. Мы системно используем эти возможности, так как они усиливают конкурентные позиции нашего комбината. Украине необходимо развивать портовую инфраструктуру, инвестировать в модернизацию речного флота. Если государство не возьмется за развитие этого направления, может потерять его навсегда " , - подчеркнул генеральный директор ПАО " Запорожсталь " Ростислав Шурма.ПАО " Запорожсталь " возобновил стратегическое партнерство с Запорожским речным портом в октябре 2012 года. За 5 лет ПАО " Запорожсталь " отправил потребителям из разных стран мира через Запорожский речной порт порядка 2,5 млн тонн металлопродукции.О предстоящей навигации-2017 рассказал " Индустриалке ". Если в прошлом году навигация открылась в двадцатых числах февраля, то в этом году весна значительно задержалась. Но речники будут наверстывать упущенное. И если в прошлом году они перевезли 522 тысячи тонн металлопродукции, то в этом году планируют отправить 560 тысяч тонн и даже больше. В течение межнавигационного периода был полностью приведен в порядок парк подъемных кранов, поэтому навигацию речники проведут с полной отдачей.рассказал, что планы, как всегда, оптимистичные — есть постоянные клиенты, которым комбинат отправляет свою продукцию водным транспортом. Объем перевозок запланирован на уровне прошлых лет — 600-700 тысяч тонн в год. Но это зависит еще и от ситуации, которая будет складываться на рынке. Комбинат готов работать, а речной порт готов перевозить металлопродукцию.Преимущества водных перевозок судами " река-море " , по словам Владимира Коломийца, очевидны — это скорость доставки, снижение затрат, повышение конкурентоспособности продукции. Если же работать через морские пути, то нужно пользоваться железнодорожным транспортом, у которого вечно не хватает вагонов, а тарифы на перевозки растут.К сожалению, и в речных перевозках остается много проблем. Поэтому и речники, и металлурги, да и все производители, которые отправляют потребителям свою продукцию речным транспортом, с оптимизмом ждут, что правительство вместе с депутатами Верховной Рады обсудит все проблемы, и будет, наконец-то, принят закон о внутреннем водном транспорте.Фото и видео: Дмитрий Шилин