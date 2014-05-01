В прокуратуре Запорожской области массово увольняют сотрудников из старой команды.
Как писала "Индустриалка", 6 января была уволена пресс-секретарь прокуратуры Запорожской области Марианна Пискунова, которая занимала эту должность без четырех дней 14 лет.
А вначале марта из прокуратуры уволили четверых прокуроров. По информации Марианны Пискуновой, они "не вписались в новую обойму".
Как стало известно "Индустриалке" из собственных источников в прокуратуре Запорожской области, своих должностей лишились бывший заместитель прокурора области Петр Черный, начальник следственного отдела Денис Гриценко и его заместитель из династии прокуроров Андрей Пересада, а также начальник отдела процессуальных руководителей Виталий Целиковский.
Все они долгое время работали в органах прокуратуры. До увольнения их вывели из штата, а потом сократили.
В ближайшее время будут уволены начальник тюремного отдела Александр Шульга и его заместитель Денис Березовский, которые также немало лет отдали службе в прокуратуре.
Уволенные сотрудники собираются отстаивать свои права в судах.
Как писала "Индустриалка", 6 января была уволена пресс-секретарь прокуратуры Запорожской области Марианна Пискунова, которая занимала эту должность без четырех дней 14 лет.
А вначале марта из прокуратуры уволили четверых прокуроров. По информации Марианны Пискуновой, они "не вписались в новую обойму".
Как стало известно "Индустриалке" из собственных источников в прокуратуре Запорожской области, своих должностей лишились бывший заместитель прокурора области Петр Черный, начальник следственного отдела Денис Гриценко и его заместитель из династии прокуроров Андрей Пересада, а также начальник отдела процессуальных руководителей Виталий Целиковский.
Все они долгое время работали в органах прокуратуры. До увольнения их вывели из штата, а потом сократили.
В ближайшее время будут уволены начальник тюремного отдела Александр Шульга и его заместитель Денис Березовский, которые также немало лет отдали службе в прокуратуре.
Уволенные сотрудники собираются отстаивать свои права в судах.
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