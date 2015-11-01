В Запорожской области больше всего возможностей найти работу - в розничной торговле и сфере обслуживания.
В Запорожской области на ресурсе OLX в разделе "Работа" больше всего предложений от работодателей размещают в категориях "Работа за рубежом" (32%), "Розничная торговля / продажи / закупки" (17%), "Транспорт/логистика" (9,2%) и "Бары/рестораны" (8%). Соискатели в основном размещают свои резюме в категориях "Строительство" (19%), "Транспорт/логистика" (12%) и "Домашний персонал" (9%). Закономерно, больше всего предложений в Запорожье, на втором и третьем месте — Мелитополь и Бердянск.
Самые популярные профессиональные сферы в Запорожской области по данным OLX
В 2016 году больше всего вакансий размещалось в середине лета и начале осени, а резюме — в конце лета.
Среди наиболее популярных поисковых запросов в области — продавец, репетитор, медсестра, водитель, сварщик.
В пределах Запорожской области самые высокие зарплаты — в категориях "Банки/финансы/страхование" (9 525 грн), "Бары/рестораны" (5 375 грн), "Домашний персонал" (5 063 грн).
Также на сервисе есть объявления о работе за рубежом. Сегодня работодатели могут предлагать от 20 000 грн грн в месяц.
В данном случае следует более внимательно отнестись к оформлению: запросить все необходимые документы, уточнить детали и нюансы трудоустройства, чтобы избежать проблем.
Встречаются и необычные резюме:
1. Предлагают помощь в открытии бара или ресторана. Выбор посуды, подготовка меню, подбор и обучение персонала — все самое необходимое от специалиста, работающего в этой сфере уже 20 лет.
2. А еще можно воспользоваться услугами поэта, который напишет на заказ поздравление в форме стихов.
3. Тренер по вейкбоардингу предлагает обучить этому необычному и весьма экстремальному виду спорта, сочетающем в себе водные лыжи, сноуборд, скейт и серфинг.
При поиске работы важно следовать несложным правилам, которые помогут безопасно трудоустроиться:
1. Все контактные данные в объявлении проверяйте в интернете или запрашивайте дополнительную информацию. Так вы узнаете гораздо больше о потенциальном работодателе.
2. Не размещайте и не отправляйте через интернет свои личные данные. Никто не может запрашивать у вас номера кредитных карт, паспорта, идентификационный код.
3. Если вы собрались работать за границей, обязательно проверяйте информацию о посреднике. К тому же у него непременно должна быть лицензия от Государственной службы занятости Украины.
Читайте также: У кого в Запорожье самые высокие зарплаты.
В Запорожской области на ресурсе OLX в разделе "Работа" больше всего предложений от работодателей размещают в категориях "Работа за рубежом" (32%), "Розничная торговля / продажи / закупки" (17%), "Транспорт/логистика" (9,2%) и "Бары/рестораны" (8%). Соискатели в основном размещают свои резюме в категориях "Строительство" (19%), "Транспорт/логистика" (12%) и "Домашний персонал" (9%). Закономерно, больше всего предложений в Запорожье, на втором и третьем месте — Мелитополь и Бердянск.
Самые популярные профессиональные сферы в Запорожской области по данным OLX
В 2016 году больше всего вакансий размещалось в середине лета и начале осени, а резюме — в конце лета.
Среди наиболее популярных поисковых запросов в области — продавец, репетитор, медсестра, водитель, сварщик.
В пределах Запорожской области самые высокие зарплаты — в категориях "Банки/финансы/страхование" (9 525 грн), "Бары/рестораны" (5 375 грн), "Домашний персонал" (5 063 грн).
Также на сервисе есть объявления о работе за рубежом. Сегодня работодатели могут предлагать от 20 000 грн грн в месяц.
В данном случае следует более внимательно отнестись к оформлению: запросить все необходимые документы, уточнить детали и нюансы трудоустройства, чтобы избежать проблем.
Встречаются и необычные резюме:
1. Предлагают помощь в открытии бара или ресторана. Выбор посуды, подготовка меню, подбор и обучение персонала — все самое необходимое от специалиста, работающего в этой сфере уже 20 лет.
2. А еще можно воспользоваться услугами поэта, который напишет на заказ поздравление в форме стихов.
3. Тренер по вейкбоардингу предлагает обучить этому необычному и весьма экстремальному виду спорта, сочетающем в себе водные лыжи, сноуборд, скейт и серфинг.
При поиске работы важно следовать несложным правилам, которые помогут безопасно трудоустроиться:
1. Все контактные данные в объявлении проверяйте в интернете или запрашивайте дополнительную информацию. Так вы узнаете гораздо больше о потенциальном работодателе.
2. Не размещайте и не отправляйте через интернет свои личные данные. Никто не может запрашивать у вас номера кредитных карт, паспорта, идентификационный код.
3. Если вы собрались работать за границей, обязательно проверяйте информацию о посреднике. К тому же у него непременно должна быть лицензия от Государственной службы занятости Украины.
Читайте также: У кого в Запорожье самые высокие зарплаты.
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