Патрульных вызвал мужчина, который сообщил, что его сестра собирается отвезти его племянников непонятно куда.
Семейный конфликт произошел в доме по улице Кияшко. Прибыв на место происшествия правоохранители встретились с мужчиной, который рассказал, что пришел в дом к сестре, чтобы проведать своих племянников.
В это время сестра была пьяна и собирала документы детей, чтобы куда-то их отвезти. Для чего она это делала, женщина не объяснила.
Мужчина также рассказал, что его сестра уже долгое время пьет и периодически приводит в свой дом посторонних мужчин. Именно из-за этого он уже обращался в управление по делам детей Запорожского горсовета, чтобы ее лишили родительских прав.
Когда патрульные приехали, в доме находилась 6-летняя девочка. Правоохранители вызвали на место специалистов управления по делам детей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье ребенок ограбил других детей, чтобы купить маме подарок
Семейный конфликт произошел в доме по улице Кияшко. Прибыв на место происшествия правоохранители встретились с мужчиной, который рассказал, что пришел в дом к сестре, чтобы проведать своих племянников.
В это время сестра была пьяна и собирала документы детей, чтобы куда-то их отвезти. Для чего она это делала, женщина не объяснила.
Мужчина также рассказал, что его сестра уже долгое время пьет и периодически приводит в свой дом посторонних мужчин. Именно из-за этого он уже обращался в управление по делам детей Запорожского горсовета, чтобы ее лишили родительских прав.
Когда патрульные приехали, в доме находилась 6-летняя девочка. Правоохранители вызвали на место специалистов управления по делам детей, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье ребенок ограбил других детей, чтобы купить маме подарок
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