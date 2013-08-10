Запорожская школа футбола "Металлург" стала бронзовым призером в финале "Зимнего кубка Украины ДЮФЛУ - 2017".
Первыми на искусственный газон манежа стадиона "Динамо" в зрелищном и интригующем матче за третье место вышли команды запорожского "Металлурга" и донецкого "Шахтера" 2002 года рождения. Команды по очереди создавали опасные моменты, но в первом тайме больше повезло "горнякам" - на 18-й минуте Денис Свитюха открыл счет во встрече.
Во втором тайме соперники продолжали соревноваться в количестве созданных моментов, но длительное время изменить счет на табло мешали голкиперы двух коллективов. И все же под занавес встречи "Металлургу" удалось склонить чашу весов в свою пользу.
Сначала Алексей Сидоров заставил капитулировать вратаря "горняков" дальним ударом, а уже на последних секундах компенсированного арбитром времени защитник "Шахтера" Роман Шиш срезал мяч в собственные ворота, ведя борьбу с оппонентом после навеса со штрафного. 2:1 - победа "Металлурга", который завоевывает бронзовые награды, сообщил менеджер по связям с общественностью при запорожской школе футбола "Металлург" Игорь Пивень.
Фото: Игорь Пивень
Первыми на искусственный газон манежа стадиона "Динамо" в зрелищном и интригующем матче за третье место вышли команды запорожского "Металлурга" и донецкого "Шахтера" 2002 года рождения. Команды по очереди создавали опасные моменты, но в первом тайме больше повезло "горнякам" - на 18-й минуте Денис Свитюха открыл счет во встрече.
Во втором тайме соперники продолжали соревноваться в количестве созданных моментов, но длительное время изменить счет на табло мешали голкиперы двух коллективов. И все же под занавес встречи "Металлургу" удалось склонить чашу весов в свою пользу.
Сначала Алексей Сидоров заставил капитулировать вратаря "горняков" дальним ударом, а уже на последних секундах компенсированного арбитром времени защитник "Шахтера" Роман Шиш срезал мяч в собственные ворота, ведя борьбу с оппонентом после навеса со штрафного. 2:1 - победа "Металлурга", который завоевывает бронзовые награды, сообщил менеджер по связям с общественностью при запорожской школе футбола "Металлург" Игорь Пивень.
Фото: Игорь Пивень
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