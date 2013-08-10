Первыми на искусственный газон манежа стадиона "Динамо" в зрелищном и интригующем матче за третье место вышли команды запорожского " Металлурга " и донецкого " Шахтера " 2002 года рождения. Команды по очереди создавали опасные моменты, но в первом тайме больше повезло " горнякам " - на 18-й минуте Денис Свитюха открыл счет во встрече.Во втором тайме соперники продолжали соревноваться в количестве созданных моментов, но длительное время изменить счет на табло мешали голкиперы двух коллективов. И все же под занавес встречи " Металлургу " удалось склонить чашу весов в свою пользу.Сначала Алексей Сидоров заставил капитулировать вратаря " горняков " дальним ударом, а уже на последних секундах компенсированного арбитром времени защитник " Шахтера " Роман Шиш срезал мяч в собственные ворота, ведя борьбу с оппонентом после навеса со штрафного. 2:1 - победа " Металлурга " , который завоевывает бронзовые награды, сообщил менеджер по связям с общественностью при запорожской школе футбола "Металлург" Игорь Пивень.Фото: Игорь Пивень