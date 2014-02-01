В Шевченковском районе Запорожья подросток упал со второго этажа недостроя.
Мальчик играл с другими ребятами, свалился с высоты на землю и получил серьезные травмы. На место прибыла "скорая", которая доставила пострадавшего в больницу.
Как сообщил "Индустриалке" заместитель главврача Запорожской детской областной больницы Евгений Копылов, подросток находится в реанимации. На данный момент его жизни ничего не угрожает.
Юный запорожец утверждает, что упал сам. По неофициальной информации, ребенок мог играть в смертельно опасную игру "Синий кит". Напомним: суть этих игр в том, что подросток вступает в группы в соцсетях и выполняет по команде куратора несколько заданий. Они разные и почти всегда связаны с увечьями или опасностью. Например, вырезать лезвием на руке рисунок, пробежать перед несущимся поездом, зайти ночью в заброшенное здание и т. д. Весь процесс, как правило, снимается на видео (потом преступники продают эти записи тематическим порталам).
Финальный приказ — убить себя. Часто, если ребенок отказывается, преступники вычисляют IP-адрес участника (например, когда он заявляет, что он выходит из игры — высылают ссылку, по которой он должен зайти, и так получают адрес) и угрожают, что за трусость придется ответить родным.
Это уже не первый случай, когда в Запорожье дети падают с недостроенных зданий. Так, в начале марта 16-летний парень упал с третьего этажа.
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Фото из соцсети.
Мальчик играл с другими ребятами, свалился с высоты на землю и получил серьезные травмы. На место прибыла "скорая", которая доставила пострадавшего в больницу.
Как сообщил "Индустриалке" заместитель главврача Запорожской детской областной больницы Евгений Копылов, подросток находится в реанимации. На данный момент его жизни ничего не угрожает.
Юный запорожец утверждает, что упал сам. По неофициальной информации, ребенок мог играть в смертельно опасную игру "Синий кит". Напомним: суть этих игр в том, что подросток вступает в группы в соцсетях и выполняет по команде куратора несколько заданий. Они разные и почти всегда связаны с увечьями или опасностью. Например, вырезать лезвием на руке рисунок, пробежать перед несущимся поездом, зайти ночью в заброшенное здание и т. д. Весь процесс, как правило, снимается на видео (потом преступники продают эти записи тематическим порталам).
Финальный приказ — убить себя. Часто, если ребенок отказывается, преступники вычисляют IP-адрес участника (например, когда он заявляет, что он выходит из игры — высылают ссылку, по которой он должен зайти, и так получают адрес) и угрожают, что за трусость придется ответить родным.
Это уже не первый случай, когда в Запорожье дети падают с недостроенных зданий. Так, в начале марта 16-летний парень упал с третьего этажа.
Читайте также: Кто из подростков может легко попасть в группы смерти.
Фото из соцсети.
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