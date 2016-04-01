Об этом сегодня на совещании в ОГА сообщила директор департамента образования и науки ОГА Татьяна Озерова.По ее словам, школы сами определяют, когда у них завершатся занятия, по согласованию с органом управления образования. При этом она напомнила, что согласно закону, учебные занятия в школах должны завершиться до 31 мая, учебный год — не позже 1 июля.- Тобто якщо раніше ми бачили в міністерських документах чітко визначено: або 31 травня, або 25 травня. То зараз немає дати останнього навчального дня. Тому навчальний заклад визначає цей день самостійно, бо були карантини, були перенесені заняття. І для того, щоб виконати навчальну програму, кожен навчальний заклад самостійно визначає цю дату, - пояснила Татьяна Озерова.В то же время, департамент образования и науки ОГА для организованного окончания занятий в школах рекомендует провести праздник Последнего звонка, если выполнена учебная программа, в последнюю пятницу мая — 26 числа.