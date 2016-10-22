В свой выходной день бойцы 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины посетили "Праздник украинского балета", который состоялся в Концертном зале им. М.И. Глинки.
Студенты Киевской муниципальной академии танца им. Сержа Лифаря приготовили для гостей яркие номера, которые были полны акробатических трюков и украинских традиций.
Гвардейцы увидели красивые украинские костюмы и, конечно, им очень понравилась тема казачьих традиций и обычаев. Получив необычайное эстетическое удовольствие, ребята дружно поблагодарили актеров бурными аплодисментами.
"Це було дуже вражаюче! – отметил старший солдат Алексей Зазимко. – Фантастична музика, гарні виступи, вражаючі трюки, прекрасний зал – усе було на висоті!"
Автор - Анатолий Гололобов
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