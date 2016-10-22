Студенты Киевской муниципальной академии танца им. Сержа Лифаря приготовили для гостей яркие номера, которые были полны акробатических трюков и украинских традиций.Гвардейцы увидели красивые украинские костюмы и, конечно, им очень понравилась тема казачьих традиций и обычаев. Получив необычайное эстетическое удовольствие, ребята дружно поблагодарили актеров бурными аплодисментами." Це було дуже вражаюче! – отметил старший солдат Алексей Зазимко. – Фантастична музика, гарні виступи, вражаючі трюки, прекрасний зал – усе було на висоті! "Автор - Анатолий Гололобов